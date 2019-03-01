SUBARU史上最大召修 兩款車全球召修226萬輛

2019-03-01 06:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本SUBARU汽車28日向日本國土交通省提出召修2008年9月至2017年3月生產的IMPREZA、Forester兩款車共30萬6728輛。海內外合計因瑕疵召修的數量達226萬8841輛，是SUBARU史上最大規模召修。

讀賣新聞等報導，根據國交省的資訊，SUBARU表示問題車款除了控制煞車燈的開關設計不良，可能造成剎車燈無法順利亮起，還有引擎可能無法順利發動等問題，自2013年6月起已經接到用戶共1399件的故障投訴，不過還沒有因此發生交通事故。

SUBARU將2008年9月至2017年製造的該2款車款全面列為召修對象，海內外合計226萬8841輛，是SUBARU史上最大規模。

每日新聞報導，SUBARU的經營狀況將因此更加惡化。SUBARU自2017年秋天以來，因未發現竄改數據等一連串弊端，召修53萬輛車、2018年11月又發現零組件問題引擎啟動不順，再召修41萬輛車。今年1月再發生零組件採購不及群馬工廠生產線一度停擺，恐將下修本季營業獲利。SUBARU2月27日發表的1月日本國內新車銷售輛，比去年同期減少50.9%，是日本各車廠中唯一銷售倒退者。