美國每月車貸創新高 拖欠率微幅上揚

2019-02-28 23:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



近幾年美國車貸金額節節攀高，主因消費者鍾情售價略高的小貨卡及休旅車，使得去年第4季拖欠貸款的人數微幅上揚。新車每月貸款金額增加也提振二手車市場行情。

追蹤數百萬筆汽車貸款的美國信用監測巨擘益博睿（Experian）28日表示，去年第4季拖欠逾60天的汽車貸款比率微幅上揚至0.78%，略高於前年同期的0.76%，顯示積欠車貸的人數增加。

益博睿汽車金融服務部門資深主管Melinda Zabriski表示：「汽車貸款拖欠的比率在過去幾年向上攀升。但值得注意的是，該比重仍遠低於2009年的高水位。」

儘管違約率遠低於歷史水平，經濟學家表示，指數上揚恐加深市場對美國人陷於財務困難的疑慮。聯準會2月初公布，去年底逾700萬借款人至少積欠三個月的汽車貸款，人數多於2010年年底，當時整體拖欠率攀抵新高。如今拖欠率之所以下降，是因為汽車貸款數節節攀升。

Zabriski認為目前毋須擔心：「車貸違約率上揚是自然現象，應就產業的大方向去檢視這些數據。」

根據益博睿，美國人提高借貸金額購置新車，去年第4季貸款總額為11.7億美元，主因是消費者更青睞定價較高的小貨卡及運動型休旅車。