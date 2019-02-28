共乘業者Uber和Lyft將IPO上市 司機們也能分一杯羹

2019-02-28 23:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



美國兩大共乘服務公司Uber和Lyft的首次公開發行股票（IPO）備受市場期待，但也沒忘了幫它們打拚市場的旗下司機。據傳這兩家公司都正在計劃提供旗下司機一筆錢來買進自家股票，讓司機們也有機會賺上一筆。

華爾街日報引述知情人士報導，Uber和Lyft的IPO計畫中都將包含一套方案，讓旗下最活躍或服務最久的司機能夠得到一筆現金獎勵，或是選擇將這筆錢用在公司即將IPO的股票上。一般投資人基本上很難能在上市前用IPO價格買到企業的股票，因此這項動作將會是讓司機們能買到他們可能一輩子望塵莫及的股票的好機會。

Uber在全球共擁有約300萬名活躍司機。據了解，該公司正在規劃一套預估價值數億美元的方案細節，要給這些司機現金獎勵，或能夠用IPO價格認購股票的選擇權，獎勵的多寡將根據司機服務時間的長度和載客、載貨的次數。雖然因為證券法，Uber在美國以外市場的司機將可能無法購買股票，但還是可以領到現金獎勵。

Lyft則據悉計劃發給在該平台上載客超過1萬趟的司機每人1,000美元，或是可用這些錢來買該公司的IPO股票。據了解，Lyft預估將只會有少部分司機有資格獲得這筆獎勵，不過該公司的計畫本來設計目的就是用來辨別哪些司機在幫助建立平台上最有貢獻。知情人士說，如果Lyft的司機載客超過2萬趟，能得到的獎勵還會變成1萬美元。

對符合資格的司機來說，能以IPO價格買到這兩家公司的股票這件事絕對相當有賺頭。今年IPO市場的籌資金額預料將達到歷年來數一數二大，而這兩家公司的IPO又是其中最火熱的兩場。這種類型的IPO股票股價基本上都會在開始交易後飆高。