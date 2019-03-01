護隱私 臉書將增清除歷史功能

2019-03-01 01:45 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



路透 分享 facebook 臉書為因應隱私權疑慮，準備新增「清除歷史」功能，預定今年稍晚上路。臉書財務長指出，這項政策或許能幫助臉書增加用戶，卻可能賠上廣告成長受損的代價。

臉書財務長韋納（David Wehner）26日坦承，清除歷史的功能推出後，將影響公司瞄準用戶的能力，較難透過第三方收集的資料精準投放廣告給用戶。

臉書從2007年起便藉由廣告獲利，廣告營收持續飆升，去年上揚38%至550億美元。

而廣告業務的成長，正是建立在幫助更精準投放廣告的用戶資料上。

臉書相信，到頭來它能取得平衡。臉書營運長桑柏格表示：「精準廣告與隱私並不衝突。」

不過臉書獲利豐厚的廣告事業，也正經歷轉變，例如從動態牆廣告轉變成限時動態內廣告，而尚需幾年時間，後者廣告價位才能提升至與前者相當。

觀察家指出，臉書要實現用戶成長，得先讓用戶以及700萬名付費廣告客戶都感到滿意，對一家近來處於失衡狀態的公司而言，這種平衡相當脆弱。

臉書已發出預警，預料第1季營收成長將減速，且全年持續放緩，華爾街也有相同看法，但分析師們仍相信臉書本已龐大的廣告事業，至少在未來三年的年成長率都能超過20%。

去年3月劍橋分析醜聞爆發後，臉書執行長查克柏格向團隊提出「清除歷史」功能的概念。

臉書在去年8月首度宣布將這項功能，當時查克柏格說，用戶將能簡單地控制在臉書上的瀏覽資訊，「當我們推出這項更新，你能看到互動過的網站及應用程式（App）的資訊，並將資料從帳戶中刪除，甚至可以選擇不要儲存資料。」