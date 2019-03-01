數字會說話 亞洲出口陷困境

2019-03-01 01:52 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



日韓工業生產疲弱，出口未現明顯回升信號。 路透 分享 facebook 日本與南韓等亞洲出口大國最新公布的數據顯示，受到全球需求疲軟的影響，亞洲各國出口迄未出現明顯回升的信號，依然深陷困境。

日本1月工業生產比去年12月下滑3.7%，為連續第三個月減少，減幅也是一年來最大減幅，主要受到汽車、電子及機械等產業的拖累，也為日本第1季的成長展望蒙上陰影。

經濟學家指出，日本工業生產連三個月下滑，凸顯日本經濟正面臨對中國、歐洲出口減弱的壓力，而主要疑慮在於汽車產出下降，因汽車生產是日本中期景氣循環的骨幹，雖然日元走低可望支撐出口，但中國與美國之間的貿易摩擦，仍可能帶來下行風險。

南韓元月工業產出比去年同期小升0.1%，增幅遠小於經濟學者預估的1.2%；而且2月前20天的出口額也劇減，主因是對中國出口重挫，及半導體價格下跌。南韓央行2月28日也按兵不動，維持基準利率於1.75%不變，因在出口下滑、就業成長走軟及通膨降低之際，經濟展望惡化。

南韓央行預估，通膨率將維持低於1%一段時間，今年稍後才會回到1%已上的水準，略低於1月的預測，今年經濟成長率預估則維持在約2.6%不變。

彭博經濟編製的各項前瞻性指標，包括出口新訂單等，迄未出現明顯回升的信號；經濟學者表示，無論美國與中國的貿易談判結果如何，2019年亞洲的出口仍承受強大下壓。

由於大亞洲地區占全球經濟成長動能的60%，因此亞洲成長不力，將拖累其他地區。亞洲製造業不僅受到美中貿易戰傷害，也受到全球科技繁榮期褪色，使電子產品需求成長遲緩的影響。

牛津經濟學公司亞洲經濟學者范娜表示，美中貿易談判若能達成協議，雖能提振信心，但景氣仍不可能全面翻升，「亞洲出口展望仍面臨挑戰」。