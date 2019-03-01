親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金會協議破局
美中貿易戰進展
印巴衝突難緩解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

數字會說話 亞洲出口陷困境

2019-03-01 01:52經濟日報 編譯任中原／綜合外電

日韓工業生產疲弱，出口未現明顯回升信號。 路透
日韓工業生產疲弱，出口未現明顯回升信號。 路透
分享
日本與南韓等亞洲出口大國最新公布的數據顯示，受到全球需求疲軟的影響，亞洲各國出口迄未出現明顯回升的信號，依然深陷困境。

日本1月工業生產比去年12月下滑3.7%，為連續第三個月減少，減幅也是一年來最大減幅，主要受到汽車、電子及機械等產業的拖累，也為日本第1季的成長展望蒙上陰影。

經濟學家指出，日本工業生產連三個月下滑，凸顯日本經濟正面臨對中國、歐洲出口減弱的壓力，而主要疑慮在於汽車產出下降，因汽車生產是日本中期景氣循環的骨幹，雖然日元走低可望支撐出口，但中國與美國之間的貿易摩擦，仍可能帶來下行風險。

南韓元月工業產出比去年同期小升0.1%，增幅遠小於經濟學者預估的1.2%；而且2月前20天的出口額也劇減，主因是對中國出口重挫，及半導體價格下跌。南韓央行2月28日也按兵不動，維持基準利率於1.75%不變，因在出口下滑、就業成長走軟及通膨降低之際，經濟展望惡化。

南韓央行預估，通膨率將維持低於1%一段時間，今年稍後才會回到1%已上的水準，略低於1月的預測，今年經濟成長率預估則維持在約2.6%不變。

彭博經濟編製的各項前瞻性指標，包括出口新訂單等，迄未出現明顯回升的信號；經濟學者表示，無論美國與中國的貿易談判結果如何，2019年亞洲的出口仍承受強大下壓。

由於大亞洲地區占全球經濟成長動能的60%，因此亞洲成長不力，將拖累其他地區。亞洲製造業不僅受到美中貿易戰傷害，也受到全球科技繁榮期褪色，使電子產品需求成長遲緩的影響。

牛津經濟學公司亞洲經濟學者范娜表示，美中貿易談判若能達成協議，雖能提振信心，但景氣仍不可能全面翻升，「亞洲出口展望仍面臨挑戰」。

日本經濟南韓通膨
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

沙國擬調升原油價格

2019-03-01 01:57

美上季GDP成長2.6%

2019-03-01 01:52

史賓塞專欄／企業買庫藏股挨批…搞錯重點

2019-03-01 01:50

英百年車廠因應脫歐 4,000萬美元銀彈上膛

2019-03-01 01:45

沃爾瑪揮軍數位廣告

2019-03-01 01:45

護隱私 臉書將增清除歷史功能

2019-03-01 01:45

大裁員 蘋果自駕車計畫恐生變

2019-03-01 01:44

日本出招 勞動人口增

2019-02-28 23:43

日本長照需求…帶動科技新創

2019-02-28 23:34

Fed：近期宣布停止縮表

2019-02-28 23:31

通膨預期 牽動貨幣政策

2019-02-28 23:28

川金二會破局 金正恩臭臉搭車離開

2019-02-28 23:09

死要面子？飛官遭俘印度仍強調先擊落巴國F-16

2019-02-28 22:52

印巴衝突再添死傷 四名平民死亡

2019-02-28 22:51

福特汽車中國廠傳將裁員2,000人 因中國銷量下滑

2019-02-28 17:55

日本星巴克打造高級店 一杯要價逾千日圓

2019-02-28 15:53

澳幣跌跌不休 澳央行暗示或會降息刺激經濟

2019-02-28 15:16

蘋果自駕車「泰坦計畫」有變？ 裁員190人

2019-02-28 11:45

南韓利率按兵不動 一如預期

2019-02-28 09:59

日本1月工業生產大減3.7% 降幅一年來最大

2019-02-28 09:56

聯準會主席：國會須行動 絕不能讓美債違約

2019-02-28 09:22

鮑爾：聯準會今年稍晚開始停止縮表

2019-02-28 09:08

美庫存意外下滑 油價勁升2% 美元反彈打壓金價

2019-02-28 07:58

投資人審慎觀望貿易戰談判 美元反彈

2019-02-28 07:38

美股持穩 貿貿易談判、聯準會政策沒有重大意外

2019-02-28 07:14

高盛：全球經濟可能觸底了

2019-02-28 02:21

先鋒搶市 降ETF管理費

2019-02-28 02:12

挪威主權基金 績效逆轉勝

2019-02-28 02:11

越南「川金二會」 兩人將出席協定簽署儀式

2019-02-28 00:44

賴海哲：美中可能達貿易協議 但還有許多工作要做

2019-02-28 00:35

鮑爾金融委員會證詞…有微妙信息

2019-02-27 23:32

彭博資訊專欄／新的「全面泡沫」醞釀中

2019-02-25 00:04

豐田未來車搶先曝光 有何厲害之處？

2019-02-22 13:32

比特幣究竟是什麼？而它又是如何運作的呢？

2019-02-11 09:21

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10
看更多

熱門文章

不斷更新／破局！川普記者會：金正恩是好人 但我們決定這次不簽協定

2019-02-28 17:00

川金會提前結束取消簽約儀式 川普3時記者會

2019-02-28 14:10

金正恩：我若不願意完全去核 就不會來河內

2019-02-28 12:54

22歲姐不滿爸媽偏愛 竟以「手機線」勒斃活埋弟弟

2019-02-28 10:50

川普愛套交情 川金會意外破局顏面無光

2019-02-28 22:08

川金二會破局 金正恩臭臉搭車離開

2019-02-28 23:09

誰偷了川普的信？ 擋下北韓飛彈

2019-02-28 15:41

川金過招！金正恩勉強「歡迎」美國在平壤設聯絡處

2019-02-28 13:28

川金會破局後青瓦台終於說話 文在寅陷困境

2019-02-28 19:25

想哭！被貓咪咬一口 收到150萬天價醫療帳單

2019-02-28 12:39

影／情侶大遲到揮手要上船 郵輪船長霸氣開走

2019-02-28 11:09

白宮宣布 川普和金正恩沒有達成協議

2019-02-28 14:47

川金一對一談話說了什麼？全世界只有這四隻耳朵聽見

2019-02-28 09:17

印巴衝突 巴國外長急電北京盼支援

2019-02-28 12:00

印巴空戰 意外帶動梟龍戰機研製公司股價漲停

2019-02-28 19:42

影／川金二會破局 川普：金正恩是好人 但制裁談不攏

2019-02-28 17:50

擅闖北海道私人農場拍照日人怒吼 香港攝影師捐款道歉

2019-02-28 14:49

賴海哲：我沒愚蠢到相信單一協商能改變美中貿易關係

2019-02-28 07:47

天氣太熱談不下去！川普、金正恩草草結束一對一會談

2019-02-28 11:21

與金正恩峰會破局後 川普第一個打電話給他

2019-02-28 20:06

柯恩作證：川普無心領導 競選為打響個人品牌斂財

2019-02-28 16:48

直播／美談判代表不再要求北韓 交出完整的核武和飛彈清單

2019-02-28 11:32

川金河內峰會晚宴坐圓桌 大啖泡菜鮮蝦和牛排

2019-02-28 09:43

川普記者會：金正恩是好人 但我們決定這次不簽協定

2019-02-28 15:28

韓國瑜四月訪洛杉磯 600人餐會秒殺

2019-02-28 18:05

川金二會破局 王毅：好事多磨、前景可期

2019-02-28 20:32

死要面子？飛官遭俘印度仍強調先擊落巴國F-16

2019-02-28 22:52

川金二會重頭戲！28日行程表出爐

2019-02-28 08:04

印巴衝突有解？ 巴國表示將釋放印度飛行員

2019-02-28 20:34

前律師語出驚人 川普連任失利交接恐不平順

2019-02-28 11:06

川普：破局原因在北韓希望美「全面解除制裁」

2019-02-28 15:38

美中貿易有進展 貿易代表署正式暫停調高關稅

2019-02-28 06:59

印度空軍飛官被俘 稱巴基斯坦違反國際公約

2019-02-28 19:20

白宮發言人：這次沒達成協議 美朝團隊未來繼續談

2019-02-28 15:07

北韓官媒：川金進行嚴肅、深入討論 產生劃時代結果

2019-02-28 07:43

聯準會主席：國會須行動 絕不能讓美債違約

2019-02-28 09:22

日本星巴克打造高級店 一杯要價逾千日圓

2019-02-28 15:53

川普前律師國會聽證大爆料 精華重點完整看

2019-02-28 13:45

開羅火車站大火 肇因於列車駕駛下車找同事吵架

2019-02-28 22:55

巴基斯坦財長：印巴衝突讓巴國面臨歷史的十字路口

2019-02-28 16:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top