大裁員 蘋果自駕車計畫恐生變

2019-03-01 01:44 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



蘋果公司表示，計劃對自駕車「泰坦計畫」裁撤190名員工，顯示蘋果一直以來追求發展自駕技術的態度可能生變。 路透 分享 facebook 蘋果公司28日表示，計劃對自駕車計畫「泰坦計畫」（Project Titan）裁撤190名員工，顯示蘋果一直以來追求發展自駕技術的態度可能生變。

路透報導，蘋果在一份申報文件中說，從4月16日起，計劃解僱加州總部附近的聖克拉拉廠區員工。一名蘋果發言人證實，被裁撤的員工隸屬於自駕車計畫。

蘋果在2月初對加州勞僱監管機關申報的文件中，提供過去未曾公布的線索。文件顯示，被解僱的員工絕大多數為工程師，共有124名，其中至少24名為軟體工程師，包括一名機器學習工程師，以及40名硬體工程師。和先前一樣，這些人力有一部分可能也會轉移到其他部門。另外，依據申報將被解聘者的職務，暗示蘋果有意生產實體商品，包括三名產品設計工程師和一名人體工程學工程師。

一名機器工廠管理人也包括在裁員名單中，雖然不清楚他負責管理多少人力，也不知道這間工廠是否用來生產汽車零件，或電子產品和感應器的小型零件。

這波裁員似乎是蘋果老將費爾德（Doug Field）去年從特斯拉回鍋擔任特別計畫副總裁後，對泰坦計畫進行的首次大型人事整頓。然而這並非蘋果首次對此團隊裁員，2016年蘋果把該計畫方向從發展整輛自駕車轉為僅發展基礎平台時，也曾大砍許多雇員。

雖然蘋果一直表示對自駕車技術有興趣，但至今並未具體陳述正在研發哪種技術，也不曾說明是否試圖打造一輛完整車，還是僅開發感應器或操控用的電腦系統和軟體。蘋果全部共14萬名全職員工中，只有約5,000人參與這項計畫，當中更只有約1,200人是屬於「核心員工」，直接參與研發。