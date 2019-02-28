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印巴衝突再添死傷 四名平民死亡

2019-02-28 22:51聯合報 記者張江寧╱即時報導

印巴在克什米爾持續發生零星衝突，巴基斯坦軍方發言人告訴CNN，印度28日朝巴屬克什米爾開火，造成4名巴國平民死亡，2人受傷。巴國說，由於印度率先「蓄意向平民開火」，因此巴方已向印方開火報復。

印度軍方則指控巴國28日一早先發動攻擊，以迫擊砲和輕型武器對「實際控制線」另一邊的印屬克什米爾開火。

巴基斯坦控制下的克什米爾「實際控制線」。（美聯社）
巴基斯坦控制下的克什米爾「實際控制線」。（美聯社）
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