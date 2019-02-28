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巴基斯坦財長：印巴衝突讓巴國面臨歷史的十字路口

2019-02-28 16:47聯合報 記者張江寧╱即時報導

兩個核武國家印度和巴基斯坦在克什米爾衝突升高，出動戰機越界空襲對方。美國有線電視新聞網（CNN）報導，巴基斯坦財政部長尤瑪說，巴國來到了「歷史的十字路口」。

尤瑪28日在自己的推特上說：「兩國領袖現在要決定是要帶領兩國步向繁榮和平，抑或戰爭衝突。」

他說，巴基斯坦將致力維持和平，同時堅決防衛國家主權。

巴基斯坦財政部長尤瑪。（美聯社）
巴基斯坦財政部長尤瑪。（美聯社）
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巴基斯坦空襲戰機
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