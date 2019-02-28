龐培歐：金正恩「還沒準備好」達到美國要求

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2019-02-28 15:32
聯合報 記者
莊蕙嘉
╱即時報導
美國國務卿龐培歐在川金二會記者會中指出：「我們沒有獲得任何對美國而言有意義的事項，我認為金委員長對我們有期待，我們要求他做得更多，他還沒準備好。但我仍保持樂觀。」
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