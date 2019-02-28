美庫存意外下滑 油價勁升2% 美元反彈打壓金價

2019-02-28 07:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周三上漲約2%，因上周美國原油庫存意外下降，且沙烏地阿拉伯並未理會美國總統川普阻止油價攀升的言論。金價下跌，因美元反彈。

布蘭特原油期貨上漲1.18美元或1.8%，結算價報每桶66.39美元。西德州原油期貨上漲1.44美元或2.6%，創近四周最大單日漲幅，結算價報每桶56.94美元。

美國原油庫存終止連續五周庫存增加的增勢，上周驟降860萬桶，市場預期為增加280萬桶。Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「這是非常正面的報告，需求轉強，我認為OPEC減產的影響已經浮現。」

金價周三跌至近兩周低點，因美元反彈使金價承壓；美國貿易代表賴海哲在國會發表的言論，降低市場對美中很快解決貿易爭端的預期。

黃金現貨下滑0.8%，報每英兩1,318.64美元，盤中觸及2月15日以來最低的1,316.43美元。美國黃金期貨收跌0.5%，報每英兩1,321.2美元。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示：「美元走高，對黃金市場帶來壓力。」

不過，美國聯準會（Fed）主席鮑爾重申對進一步升息仍將保持耐心，為金價提供了堅實的基礎。市場也關注印度和巴基斯坦之間的緊張局勢。