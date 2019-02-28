美股持穩 貿貿易談判、聯準會政策沒有重大意外

2019-02-28 07:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周三持穩，貿易官員和美國聯準會（Fed）主席在國會作證，以及總統川普的前私人律師的證詞，都沒有出現重大意外。

道瓊工業指數收跌72.82點或0.28%，至25,985.16點；標普500指數下跌1.52點或0.05%，至2,792.38點；那斯達克指數收漲5.21點或0.07%，至7,554.51點。

美國貿易代表賴海哲周三在眾議院籌款委員會就中美貿易爭端舉行的聽證會上表示，美中兩國不僅要結束爭端，還要確保協議貫徹執行。

鮑爾周三表示，Fed將在今年稍晚停止縮減規模達4兆美元的資產負債表。

Performance Trust Capital Partners交易主管Brian Battle表示：「貿易談判和聯準會政策一直是驅動市場的因素。」

另外，川普的前律師柯恩稱總統是「騙子」，但表示沒有直接證據表明川普在2016年大選前與莫斯科串謀。

BMO Capital Markets駐紐約首席投資策略師Brian Belski表示：「當投資人意識到柯恩的證詞不會引發爆炸性事件時，市場就會反彈。」

此外，印巴緊張局勢也有助美國資產，因為投資者正在尋找新興市場以外的替代選擇。Abbot Downing副首席投資長Carol Schleif說：「市場正在觀望這些新聞事件會如何發展。」