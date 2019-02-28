印巴衝突升高 讓印度資產表現更落後其他亞洲國家

2019-02-28 00:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



印度與巴基斯坦衝突近日來不斷升溫，對目前全球經濟成長最快的印度可說是來的不是時候，因為印度目前正對抗油價回升的不利因素和國會大選前的不確定性。

彭博資訊報導，去年第4季躋身亞洲表現最佳貨幣的印度盧比，今年變成亞洲匯市表現最差者，主權債券預料持續第二個月下滑；而印度股市表現已落後其他亞洲國家，跟不上亞股持續上漲四個月的走勢。

印度和巴基斯坦雙方緊張持續升高，巴基斯坦戰鬥機27日擊落喀什米爾地區內的印度空軍飛機，導致兩國封鎖領空，兩國緊張關係升高至1971年交戰以來最高。印度戰機前一日才飛越邊境，轟炸巴基斯坦境內一座主要軍營。

星展銀行匯率分析師Eugene Leow表示，「地緣政治緊張會增加盧比資產的風險溢價，從印尼和印度這兩個高收益國家可見一斑，這兩國的債市及匯市表現差距持續擴大。」

盧比兌美元27日貶0.3%至71.2475盧比，2028年到期的印度債券殖利率同日大增9個基點至7.68%。印股標普孟買Sensex指數盤中一度上漲1.1%，收盤時漲幅全數回吐還不夠，終場收跌近0.2%。巴基斯坦股市收盤跌0.3%，創元月7日以來最低。