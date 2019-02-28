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賴海哲：美中可能達貿易協議 但還有許多工作要做

2019-02-28 00:35聯合報 記者張加╱即時報導

美國貿易代表賴海哲27日表示，美中貿易談判真正取得進展，有機會達成協議；不過，無論是達成協議之前，或是達成協議之後，都還有很多工作要做。

賴海哲指出，川普政府要求中方在結構性問題做出顯著改變，尤其是關於智慧財產權與技術轉移；此外，美方清楚中方過去未能遵守承諾的作為，因此川普政府將關注於如何執行協議。

美中24日結束新一輪高層貿易談判，美國總統川普24日推文宣布，基於美中貿易談判在重要結構性問題取得實質進展，他將延遲原本於3月1日對中國大陸商品提高關稅稅率的計畫。川普25日表示，美中非常接近達成協議，他將與中國大陸國家主席習近平舉行「簽字峰會」（signing summit）。

賴海哲（Robert Lighthizer）27日在眾議院一場關於美中貿易的聽證會表示，數月來，美中就重要結構性議題進行緊湊且認真的談判，真正取得進展。

賴海哲指出，如果可以就所有重要議題及其他美方所關切事項，達成一個令人滿意的解決方案，則美中可能可以達成一項有助美中經濟關係的協議。

賴海哲接著說，「讓我清楚表明，還有許多工作要做，包括達成協議之前，而更重要的是達成協議之後，如果可以達成一項協議的話。」

根據賴海哲事先提供國會的書面證詞，雙方高層官員認真談判，也取得顯著進展，但目前要預測結果仍言之過早。

賴海哲提出兩項重點，一是川普政府要求中方在結構性方面做出顯著改變，以邁向更公平競爭環境，尤其是涉及智慧財產權與技術轉移；這些議題太重要，無法透過加購美國商品的承諾來解決，而是需要新規範。

另一項重點是任何協議必須可執行；賴海哲指出，美國貿易代表署（USTR）很清楚美中過去貿易關係，對於中方以往未能遵守承諾感到失望，因此川普政府將著重於確保雙方執行任何新協議的能力。

川普與習近平去年12月在阿根廷達成貿易戰休兵90天的共識，須在今年3月1日前達成協議，否則川普政府將把對價值2000億美元的大陸輸美商品加徵關稅的稅率從10%提高至25%。

美國貿易代表賴海哲27日出席眾院聽證會，談美中貿易。華盛頓記者張加／攝影
美國貿易代表賴海哲27日出席眾院聽證會，談美中貿易。華盛頓記者張加／攝影
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