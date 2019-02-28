高盛：全球經濟可能觸底了

2019-02-28 02:21 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



分享 facebook 彭博資訊及高盛指出，中國經濟出現第一道回升信號，主因股市及原料商品市場上漲，提振信心；高盛並認為全球經濟成長可能已經觸底反彈。

彭博研究部門整合既有的中國市場信心及企業情勢指標後，發現景氣出現初步回升訊號，主因股市及原料商品領頭上升，小型企業信心增強，這是由於人民銀行放鬆貨政策，加上中貿易「停戰期」延長，激勵市場信心，陸股大幅上漲，人民幣對美元離岸匯率也走強。

渣打銀行負責小型企業調查的經濟學者指出，財金當局採取的定向性寬鬆政策，更符合中小企業的融資需要，且正在發揮效果。該行的信心指標從元月的54.9小升到55.1，並預期持續性的政策措施將改善貨幣政策的傳輸效應，並降低實體經濟部門的融資成本。

不過現在就宣稱中國景氣觸底仍嫌太早。倫敦經濟公司編製的2月銷售經理人指數（SMI）仍處於歷史低點，顯示中國「經濟成長率將持續下降」。生產者物價仍乏善可陳，全球需求無力仍拖累中國出口。

不過高盛首席經濟學者海祖思表示，全球經濟可能已經觸底反彈；經濟成長雖然偏軟，但2月景氣同時指標已比元月及去年12月略升，一些綠芽正在冒頭，顯示經濟成長將上升；高盛預估今年全球經濟成長率為3.5%，不過仍「可能達不到」。

高盛指出，美國成長回升的力道最強，因為金融緊縮已經舒緩；中國經濟成長也出現初步的翻升信號。在主要經濟體中，歐洲景氣最軟，歐洲央行可能升息的時間從2019年底延後到2020年中，至於聯準會（Fed）未來六至九個月將升息的機率下降，年底是否升息要看經濟成長及核心通膨率是否上升；預料Fed將於3月會議後宣布今年內將停止縮減資產負債表。

高盛仍看好風險性資產，不過由於市場更擔心經濟衰退，因此上檔可能性不大，債券殖利率將上升。