先鋒搶市 降ETF管理費

2019-02-28 02:12 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



美國先鋒集團（Vanguard）26日宣布調降旗下十檔指數股票型基金（ETF） 的管理費，為基金界削減投資產品管理費的最新例證。

先鋒這十檔ETF的資產總規模為1,760億美元，包括投資國際股票和債券的基金。當中規模最大的是管理資產630億美元的先鋒FTSE新興市場ETF，先前每投資1萬美元，一年要收14美元管理費，現在降至12美元，低於競爭對手貝萊德的iShares安碩核心系列ETF。

此外，先鋒也調降旗下43檔共同基金的管理費。先鋒ETF產品管理部門負責人鮑爾斯表示，「愈來愈多投資人投資ETF，促使更多資產流入這些基金」，規模經濟有利於將節省的成本回饋給投資人。

先鋒是基金公司調降管理費的最新例證，ETF產業正陷入管理費價格戰，愈便宜的基金能募集到愈多資金。先鋒下周另有八檔基金須向主管機關申報資料，這些管理資產總和將近4,400億美元的基金，也可能進一步調降管理費。

基金業的價格戰已不限於ETF管理費，近來大量投資產品也吹起降價風。數十年來，先鋒都走在同業前頭率先降低投資成本，憑著低價策略躍居全球第二大資產管理業者，也迫使競爭對手爭相祭出極低的管理費，又稱為「先鋒效應」。

不過富達投資（Fidelity）去年搶走風采，推出完全免收管理費的共同基金，成為關注焦點，也引發市場揣測免管理費的ETF時代即將來臨。