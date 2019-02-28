挪威主權基金 績效逆轉勝

2019-02-28 02:11 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



挪威主權基金去年投資慘賠570億美元，但去年底趁股價重挫逢低買，如今已收復去年失土。 （路透） 分享 facebook 挪威規模達1兆美元的主權財富基金2018年投資陷入虧損，績效為全球金融海嘯以來最差，主要受股市動盪拖累，但在去年底趁股價重挫逢低買進並於今年初繼續加碼，如今已收復去年失土。

挪威主權基金27日公布的年報顯示，去年整體投資報酬率為負6.1%，賠了4,850億挪威克朗（570億美元），且是2011年來首次不賺反賠。若以克朗計價，去年是該基金史上虧最多的一年。2008年儘管全球金融海嘯來襲，報酬率掉到負23%，但因匯率和政府石油收入挹注，資產規模不減反增。

這支挪威基金正持續提高股票占投資組合的比重，從原先的60%提高到已接近70%的目標，但去年股票投資報酬率為負9.5%。表現最糟持股包括拜耳、臉書和百威英博（AB InBev）。

不過，該基金去年債券投資報酬率為0.6%，不動產投資賺7.5%。

挪威主權基金執行長史林斯塔德（Yngve Slyngstad）27日表示，去年第4季淨買入1,850億克朗的股票，約占該基金市值的2.2%。他指出，去年是該基金有史以來價值首次「顯著」下滑的一年，上回大幅滑落是在2002年，那年只縮水50億克朗（5.85億美元）。

今年來投資績效已止跌回升，光是頭兩個月就已收復去年全年損失。史林斯塔德說，如今該基金價值為8.81兆克朗（1兆美元），相較去年底的8.26兆克朗。

該基金去年最大筆股票投資是微軟、蘋果及Google母公司Alphabet，截至2018年底特斯拉的持股價值4.56億美元，持股比率從2017年的0.46%增至0.8%；最大債券投資是美、日、德政府公債。