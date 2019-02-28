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科技業併購審查 美將設專責小組

2019-02-28 02:11聯合報 法新社

（法新社）
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美國聯邦貿易委員會（FTC）26日說，將成立工作小組進一步檢視臉書Google等科技巨人市場競爭問題。此小組配置17名律師，擁有線上廣告、社群網路等專長，將審查科技業之前的併購交易。

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