川普稱與金正恩有特殊交情 金正恩說對話有意思

2019-02-27 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



美國總統川普27日在越南河內與北韓領導人金正恩會面。川普稱自己與金正恩有特殊交情（special relationship），金正恩則說與川普的對話很有意思（interesting dialogue）。