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8萬元買折疊手機？消費者恐興趣缺缺

2019-02-27 19:06經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

三星電子和華為欲藉由折疊手機點燃成熟消費者的熱情，但根據日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）的調查，全球消費者對這些售價超過2,000美元（約新台幣8萬元）的手機似乎興趣缺缺。

根據日經在臉書和推特上進行的非正式調查，接近70％的受訪者表示沒有興趣購買折疊手機；75％的受訪者並表示，不會付超過1,000美元購買手機產業自2007年蘋果推出iPhone以來的最大創新。

這項在華為推出Mate X折疊5G智慧手機後24小時內進行的調查，共收到1,900多個回應。三星電子在上周三推出了Galaxy Fold版本，要價2,000美元。

這項在三星和華為發表折疊手機後不久所公布的調查結果，對於花費數年時間和巨額投資開發這類產品的公司來說，並不是一件令人鼓舞的消息。

消費者似乎認為折疊手機過度設計，提供的功能遠遠超過他們對智慧手機的需求。 一名墨西哥用戶說：「不會買！為什麼要買？」 「有強力信號迅速上傳/下載資訊（比折疊手機）更好。」

另一位用戶呼籲上述看法說：「折疊手機（華為Mate X）要價2,600美元，而你的需求不過是上網瀏覽、觀賞YouTube、通話，傳簡訊和玩遊戲而已。」

三星折疊手機Galaxy Fold（路透）
三星折疊手機Galaxy Fold（路透）
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華為折疊手機Mate X（路透）。
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