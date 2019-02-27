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辛巴威推新貨幣 專家：靠借錢恐崩盤

2019-02-27 19:48台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

辛巴威盼能盡快回歸正常的本國貨幣系統，但本質經濟能力未變佳的情況下，不被專家看好...
辛巴威盼能盡快回歸正常的本國貨幣系統，但本質經濟能力未變佳的情況下，不被專家看好能成功。(photo by 網路截圖)
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辛巴威改推新式貨幣RTGS，盼擺脫10年前超級通膨的慘淡形象！自從辛巴威人經歷10年前的「幣值如廁紙」後，第一選擇的貨幣都是美金，其次才是辛國債券等。財政部長恩庫布指出，央行新發行的RTGS將獲政府支持，允許其自然波動，盼能早日回歸正常的貨幣市場。但專家認為，若辛國未從改善本質經濟體，不似現在以借錢來穩定貨幣，仍會崩盤。

10年前慘案失信心

根據《南非日報》報導，辛巴威於2009年4月飽受超級通膨打擊，經濟體本就不堪，再加上當時執政者穆加貝選擇「飲鴆止渴」，大量印鈔票讓通膨更加惡化，讓舊辛巴威幣價值比廁所用紙還低，最終不得不選擇放棄本國貨幣。

自那時起，辛國公司交易多以美金，或是政府發放的債券，時至今日，他們盼能早日迎回該國正常且被人民信任的貨幣系統。財長恩庫布日前表示，新發行的RTGS獲得政府支持，會交由自由市場控制其波動，僅會在過度波動時出手「拯救」，意即要人民重新接納這款貨幣，並逐漸贏回投資人的信心。

恩庫布指出，本次的RTGS能用美金與債卷作為交易，他也鼓勵投資客與公司使用，聲明政府已捨去以前那種「印鈔機」的發行模式，無須擔心RTGS會步上「舊辛幣」後塵。

新式貨幣隱憂

然而，據《Quartz》報導，專家認為，RTGS要改變該國人民對貨幣系統的信任度還存在未知數，首先，總統姆南加瓦是透過向IMF借款，才能實施RTGS與債券、美金等兌換系統，否則依照該國外匯存底與經濟表現，根本不可能站穩；經濟學家指出，靠著外力重新爬起不是壞事，但一定得逐步減少借貸，否則只是延緩貨幣崩盤而已。

其次，辛國國民本就對該國貨幣政策信心不足，儘管姆南加瓦聲稱自己與穆加貝「完全不同」，不是那種短視、印鈔票救經濟的人，但他在去年大選前為了強行穩定政局，加大借貸力度導致通貨膨脹率飆升到近10年來（超級通膨年代之後）的新高，民生用品一夜飆漲4倍，也讓辛國人民無法百分百相信，這位領導人有無從前車之鑑中痛定思痛。

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