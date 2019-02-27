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好市多擠下亞馬遜 躍全美網購滿意度第一名

2019-02-27 17:32經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國最新消費者年度調查結果顯示，好市多（Costco）首次加入網路零售滿意度評比，就一舉超越蟬聯多年冠軍的電子商務龍頭亞馬遜（Amazon）。

今日美國報（USA Today）報導，根據最新公布的美國消費者滿意度指數（ACSI），好市多今年得分達83，頭一年加入網路零售項目評比就勇奪冠軍，好市多在實體百貨/折扣和超市項目獲得相同分數。

同時，亞馬遜得分為82，比去年調查退步3分。目標公司（Target）的網路零售滿意度評分拿80分，排名在亞馬遜之後。

每年ACSI訪問30萬名美國消費者，詢問他們對遍布46個產業、總計逾400家公司的產品與服務品質有多滿意，請他們以0到100分打分數，再依此調查結果對各個公司進行排名。

亞馬遜自2010年就一直高踞網路零售滿意度排行榜榜首，直到今年才拱手讓位給好市多。ACSI報告指出，亞馬遜「收購Whole Foods後，零售事業成長已減緩」。亞馬遜在2017年以137億美元收購連鎖生鮮超市Whole Foods。

對照下，好市多在網路零售滿意度項目的得分比亞馬遜更勝一籌，成為新的美國網購價值王，可能是拜旗下自有品牌科克蘭（Kirkland）物美價廉形象之賜，也使得競爭品牌的產品不得不壓低價格。

今年共有21家公司新加入ACSI網路零售項目滿意度評比，除好市多外，還包括：Etsy、Kohl's、Nike和Nordstrom，得分都為81。但這項目的新來者未必表現都很好，西爾斯（Sears）和沃爾瑪（Walmart）在這項目吊車尾，分別得73分和74分。

上網買東西仍是美國消費者最喜愛的購物方式，不過整體得分水準退步到80，低於2017年的82。

這項年度報告顯示，各種線上購物工具當中，美國消費者最愛用行動應用程式（App）購物，品質方面得分為86，可靠度得分為85。桌機結帳與付款流程簡易度拿85分，但比去年調查時的87分退步2分。

好市多在美國消費者網購滿意度調查中評價勝亞馬遜一籌。美聯社
好市多在美國消費者網購滿意度調查中評價勝亞馬遜一籌。美聯社
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