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伴侶做不做還要看燈號？這個眾籌產品意外快速募得資金

2019-02-27 15:26經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

網路時代有群眾集資平台，幫助你的創意產品實現量產的夢想。美國最近這個產品概念一上架到眾籌網站平台Kickstarter募資，被眾多網友轉發嘲笑。產品取名「愛同步」（LoveSync），是一組兩個按鈕，夫妻或性伴侶想要有親密關係時就按一下按鈕，悄悄向對方示意，如果對方也在相同的15分鐘內按下按鈕，兩人的按鈕就會發出綠光。

開口直說根本不必花半毛錢，但這項產品售價訂為57美元（約台幣1,800元），也因此被批貴得荒謬。發起產品眾籌的是結婚15年、住在克里夫蘭的克米契夫婦，他們根據本身的經驗，很有信心地認為顧客使用後絕對會覺得值得。「這比吃一頓大餐，或買一束玫瑰還便宜！」克米契太太這麼認為。

產品在Kickstarter平台上宣傳的特性和功能描述被網友妙評後，「笑」果十足。例如：按鈕可經由長按取消的功能，被評為「長按4秒鐘可以取消『欲望』」。廣告影片上宣傳字樣寫著可以「匿名」輕按按鈕，被吐槽就兩個人，能怎麼讓對方不知道你是誰？一位女性網友還評論說，如果我丈夫花50多塊錢買個按鈕來召喚我行房，那他會有一段時日沒有性生活。

網友吐槽轉傳，為這個產品構想做了意想不到的宣傳。克米契夫婦2月11日把他們的創意產品上到平台集資，目標是到3月13日為止籌集7,500美元，結果不到兩星期，已經募到超過雙倍、1.5萬多美元。

LoveSync籌資發起人克米契夫婦。 網路圖片（LoveSync提供）
LoveSync籌資發起人克米契夫婦。 網路圖片（LoveSync提供）
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