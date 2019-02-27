親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金二會今登場
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

空軍S-70C松山機場意外 尾旋翼擦碰閒置崗亭

新竹縣也要「送肉粽」！ 今晚8點生人迴避

全球經濟可能觸底 中國出現回升信號

2019-02-27 13:47經濟日報 記者任中原╱即時報導

彭博經濟及高盛集團指出，中國經濟出現第一道回升信號，主因股市及原料商品市場上漲，提振信心；高盛並認為全球經濟成長可能已經觸底反彈。

彭博經濟部門整合既有的中國市場信心及企業情勢指標後，發現景氣出現初步回升訊號，主因股市及原料商品領頭上升，小型企業信心增強，主因由於人民銀行放鬆貨政策，加上美─中貿易「停戰期」延長，激勵市場信心，陸股大幅上漲，人民幣對美元離岸匯率也走強。不過現在就宣稱中國景氣觸底仍嫌太早。

中國政府擴大對私有企業的融資管道，以及提高基礎建設支出，已經開始發揮作用；元月新貸款額創新高，出口也回升。彭博經濟預測，今年內貨幣政策仍將支持景氣，而減稅、擴大公共支出及發行特別債等財政政策也將使經濟動能增強。

渣打銀行負責小型企業調查的經濟學者指出，財金當局採取的定向性寬鬆政策，更符合中小企業的融資需要，且正在發揮效果。該行的信心指標從元月的54.9小升到55.1，並預期持續性的政策措施將改善貨幣政策的傳輸效應，並降低實體經濟部門的融資成本。

不過中國經濟尚未脫離陰霾。倫敦經濟公司編製的2月銷售經理人指數（SMI）仍處於歷史低點，顯示中國「經濟成長率將持續下降」。

生產者物價仍乏善可陳，全球需求無力仍拖累中國出口。2月頭20天南韓出口比去年同期減少11.7%，顯示近月來全球電子產品貿易下降。

28日將公布製造業及非製造業採購經理人指數（PMI），預料製造業PMI將小幅下降，服務業及營建業PMI也將下降。

高盛集團首席經濟學者海祖思表示，全球經濟可能已經觸底反彈；經濟成長雖然偏軟，但2月景氣同時指標已比元月及去年12月略升。海祖思指出，一些綠芽正在冒頭，顯示經濟成長將上升；高盛預估今年全球經濟成長率為3.5%，不過仍「可能達不到」。

高盛指出，美國成長回升的力道最強，因為金融緊縮已經紓緩；中國經濟成長也出現初步的翻升信號。

在主要經濟體中，歐洲景氣最軟，「義大利已陷入衰退，德國也很接近，大部分其他國家的成長率僅在長期趨勢水準附近；高盛已將歐洲央行可能升息的時間從2019年底延後到2020年中。

高盛預期Fed在未來6-9個月將升息的機率下降，年底是否升息要看經濟成長及核心通膨率是否上升；預料Fed將於3月會議後宣布今年內將停止縮減資產負債表，時間可能在9月。

高盛仍看好風險性資產，不過由於市場更擔心經濟衰退，因此上檔可能不大，並預測債券殖利率將上升。高盛繼續看貶美元，因為美國聯準會（Fed）轉偏「鴿派」，及全球經濟成長上升；油價在未來2-3個月內看漲，但對之後的油價看跌。

實體經濟PMIFed
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

NTT社長：5G通訊網不打算採用華為產品

2019-02-27 12:49

看管特斯拉執行長馬斯克推文的「保母」是誰？

2019-02-27 09:39

禁用華為？MWC上歐洲產官沒有隨美國起舞

2019-02-27 08:26

OPEC不理會川普 油價攀升 鈀金首度升穿1,550美元

2019-02-27 07:42

美元跌至三周低點 Fed鮑爾暗示近期不會升息

2019-02-27 07:29

美銀集團 去「美林」字眼

2019-02-27 01:55

FinTech助攻 美無擔保貸款創高

2019-02-27 01:55

日銀行攻亞洲 步調放慢

2019-02-27 01:55

英特爾、紫光合作喊卡

2019-02-27 01:54

標緻雪鐵龍 擬重返北美

2019-02-27 01:53

西國車商 推5G概念車

2019-02-27 01:53

馬斯克學不乖 又惹火SEC

2019-02-27 01:53

梅伊擬延後脫歐 英鎊飆升

2019-02-27 01:50

印巴衝突升溫 印度股匯挫

2019-02-27 01:50

華為批間諜指控毫無證據 美官員反嗆：玩兩面手法騙人

2019-02-26 23:33

華為MWC展上喊冤：沒做壞事 美國的間諜指控沒證據　

2019-02-26 22:40

北京再受挫 英特爾與中國晶片商5G合作案喊卡

2019-02-26 20:19

胡潤調查全球首富貝佐斯 全球華人首富是馬雲

2019-02-26 19:09

才花41萬保養 藍寶堅尼一小時後卻陷火海

2019-02-26 15:29

馬斯克推文提電動車產量 美證管會稱違反協議

2019-02-26 14:59

在美投資宜長期 短線恐失血

2019-02-26 14:58

中美股市齊揚 專家：要謹慎

2019-02-26 14:57

葉倫：川普可能說不出Fed的使命

2019-02-26 13:08

又一個年代終結 美銀棄用「美林」世紀品牌 公牛還在

2019-02-26 11:24

彭博資訊專欄／新的「全面泡沫」醞釀中

2019-02-25 00:04

豐田未來車搶先曝光 有何厲害之處？

2019-02-22 13:32

瑞典勞工想創業 可申請6個月無薪假

2019-02-19 13:23

美股牛市新考驗 別被騙了！美企財報暗藏玄機

2019-02-18 08:46

微軟、蘋果爭龍頭 亞馬遜滑落

2019-02-15 08:49

免學費還給72萬年薪 自己要的人才自己教

2019-02-13 15:11

比特幣究竟是什麼？而它又是如何運作的呢？

2019-02-11 09:21

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

富商花40萬保養藍寶堅尼 領車後一小時竟燒成廢鐵

2019-02-26 16:28

暖媽帶寶寶搭飛機 登機送200份耳塞禮物包說抱歉

2019-02-27 10:45

日本漫畫家公開真面目 網友暴動：本人也太美！

2019-02-26 20:40

19歲女大生閃婚62歲阿公 親友疏遠路人罵「戀童癖」

2019-02-26 21:23

川金晚宴 「北韓伊凡卡」是座上賓

2019-02-26 23:01

影／英航客機飛直布羅陀遇強風 劇烈擺盪致險象環生

2019-02-26 15:05

川普處理北韓危機不按牌理出牌 愈來愈多專家佩服

2019-02-27 09:21

吳哥人去城空之謎 研究：逐漸凋零而非崩亡

2019-02-26 15:21

全球最小男嬰平安出院 出生僅268公克

2019-02-26 19:49

白宮前官員：川普辦好三件事 連任「非常難打敗」

2019-02-26 20:32

美鐵200人脫困！從俄州開往洛杉磯途中 受困雪地逾40小時

2019-02-27 08:41

華為批間諜指控毫無證據 美官員反嗆：玩兩面手法騙人

2019-02-26 23:33

載了200人的美鐵列車 受困雪地超過36小時

2019-02-27 00:15

金正恩南寧下車劃火柴抽菸 妹妹金與正在旁捧煙灰缸

2019-02-27 12:08

北京再受挫 英特爾與中國晶片商5G合作案喊卡

2019-02-26 20:19

峰會諜對諜？川金搞神祕

2019-02-27 00:17

才花41萬保養 藍寶堅尼一小時後卻陷火海

2019-02-26 15:29

穿越中國抵河內 一路恩怨情仇 金小胖五味雜陳

2019-02-27 11:00

美眾院決議 撤銷川普宣布的國家緊急狀態

2019-02-27 08:20

毒蟲弒母還切碎屍體 屍塊煮熟與狗分食

2019-02-26 16:20

金正恩廣西南寧下車一小時 舊愛玄松月隨行

2019-02-26 19:26

梅伊不排除無協議脫歐 英媒爆15名大臣要走人

2019-02-26 22:23

英特爾、紫光合作喊卡

2019-02-27 01:54

花枝小捲魷魚救地球 有望成為塑膠替代物

2019-02-26 18:21

有ㄙㄟ抖！川普新髮型亮相 網友熱議瘋傳

2019-02-27 11:18

「全美共識」朝野都要中國大讓步 川普壓力超大

2019-02-26 17:46

父狠心拿槌子打死2歲女兒 辯稱政府逼的

2019-02-26 18:55

火車載著4500公里長征 金正恩賓士專車也運到越南

2019-02-27 12:14

這張女王照做了郵票照片近20年 當年她才25歲

2019-02-27 09:19

中美談判 北京學者：中方讓步大一點 習近平飛美簽協議「有點猶豫」

2019-02-26 18:06

南韓一架F-16戰機墜海 2名駕駛彈射逃生獲救

2019-02-27 12:17

私運9萬瓶俄製伏特加至北韓 陸船在荷蘭遭扣押

2019-02-26 22:59

金正恩的火車裡面有什麼？粉紅色皮椅、大尺寸電視..

2019-02-26 14:54

傳統婚禮太貴 美國華人傾向「公證結婚」

2019-02-26 15:00

川普今早推文喊話金正恩：北韓去核將像越南一樣繁榮

2019-02-27 11:50

抵達越南後 金正恩專列開回中國大陸引發揣測

2019-02-26 18:40

白宮前官員：若彭博出來選 川普會「暗自擔心」

2019-02-26 22:29

美銀集團 去「美林」字眼

2019-02-27 01:55

G20防恐 JR西日本擬對新幹線、機場快車行李安檢

2019-02-27 05:56

陸外交部證實 為金正恩列車提供交通保障

2019-02-26 18:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top