全球經濟可能觸底 中國出現回升信號

2019-02-27 13:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



彭博經濟及高盛集團指出，中國經濟出現第一道回升信號，主因股市及原料商品市場上漲，提振信心；高盛並認為全球經濟成長可能已經觸底反彈。

彭博經濟部門整合既有的中國市場信心及企業情勢指標後，發現景氣出現初步回升訊號，主因股市及原料商品領頭上升，小型企業信心增強，主因由於人民銀行放鬆貨政策，加上美─中貿易「停戰期」延長，激勵市場信心，陸股大幅上漲，人民幣對美元離岸匯率也走強。不過現在就宣稱中國景氣觸底仍嫌太早。

中國政府擴大對私有企業的融資管道，以及提高基礎建設支出，已經開始發揮作用；元月新貸款額創新高，出口也回升。彭博經濟預測，今年內貨幣政策仍將支持景氣，而減稅、擴大公共支出及發行特別債等財政政策也將使經濟動能增強。

渣打銀行負責小型企業調查的經濟學者指出，財金當局採取的定向性寬鬆政策，更符合中小企業的融資需要，且正在發揮效果。該行的信心指標從元月的54.9小升到55.1，並預期持續性的政策措施將改善貨幣政策的傳輸效應，並降低實體經濟部門的融資成本。

不過中國經濟尚未脫離陰霾。倫敦經濟公司編製的2月銷售經理人指數（SMI）仍處於歷史低點，顯示中國「經濟成長率將持續下降」。

生產者物價仍乏善可陳，全球需求無力仍拖累中國出口。2月頭20天南韓出口比去年同期減少11.7%，顯示近月來全球電子產品貿易下降。

28日將公布製造業及非製造業採購經理人指數（PMI），預料製造業PMI將小幅下降，服務業及營建業PMI也將下降。

高盛集團首席經濟學者海祖思表示，全球經濟可能已經觸底反彈；經濟成長雖然偏軟，但2月景氣同時指標已比元月及去年12月略升。海祖思指出，一些綠芽正在冒頭，顯示經濟成長將上升；高盛預估今年全球經濟成長率為3.5%，不過仍「可能達不到」。

高盛指出，美國成長回升的力道最強，因為金融緊縮已經紓緩；中國經濟成長也出現初步的翻升信號。

在主要經濟體中，歐洲景氣最軟，「義大利已陷入衰退，德國也很接近，大部分其他國家的成長率僅在長期趨勢水準附近；高盛已將歐洲央行可能升息的時間從2019年底延後到2020年中。

高盛預期Fed在未來6-9個月將升息的機率下降，年底是否升息要看經濟成長及核心通膨率是否上升；預料Fed將於3月會議後宣布今年內將停止縮減資產負債表，時間可能在9月。

高盛仍看好風險性資產，不過由於市場更擔心經濟衰退，因此上檔可能不大，並預測債券殖利率將上升。高盛繼續看貶美元，因為美國聯準會（Fed）轉偏「鴿派」，及全球經濟成長上升；油價在未來2-3個月內看漲，但對之後的油價看跌。