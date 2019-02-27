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經濟解析/ AT&T併時代華納 挑戰Netflix、亞馬遜

2019-02-27 13:15經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國電信巨人AT&T已跨過併購時代華納（Time Warner）的最後一道司法障礙，堪稱美國數十年來最重大的反托辣斯案判決。在串流影音服務市場競爭日益激烈，AT&T併購完成後，將行動通訊商轉型為市值估達2,750億美元的媒體新巨頭，有助提高與臉書、Google、Netflix競爭的勝算。

對尋求在媒體市場變遷中自我調整的AT&T而言，這項判決是一大勝利，可能掀起新一波媒體合併熱潮。此外，這也象徵美國反托辣斯史上一項歷史性的挫敗，且可能使媒體市場改觀，並為其他併購交易鋪路。

AT&T以850億美元併購時代華納的交易，被視為媒體業轉捩點。近年來Netflix、Google等網路公司製作內容、直接賣給消費者，省去昂貴的有線電視訂費，使媒體業飽受壓力。有線電視、衛星業者和無線電信商都認為，收購內容公司是提高營收的途徑。

不過，AT&T接下來仍面臨重重挑戰，包括如何善用時代華納的資產如HBO、華納兄弟影業、新聞網CNN等。

對從未製作過內容的AT&T而言，管理創意人才和找尋下一個叫好叫座片，也是棘手問題。Netflix、亞馬遜正投入重金作影集和電影，AT&T將難以削減成本。

AT&T執行長史蒂芬森表示，計劃將時代華納的 HBO 作為新的線上影音服務主力，同時推出華納兄弟的節目和電影。

AT&T 媒體負責人史坦基表示，競爭對手如Netflix和亞馬遜的影音服務都面臨內容許可時限較短的問題， AT&T在這方面的壓力較小，因為該公司已擁有特納、HBO 和華納兄弟的的影音媒體庫。

AT&T已跨過併購時代華納的最後一道司法障礙，成為Netflix、亞馬遜的強大競...
AT&T已跨過併購時代華納的最後一道司法障礙，成為Netflix、亞馬遜的強大競爭對手。 本報資料照
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