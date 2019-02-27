看管特斯拉執行長馬斯克推文的「保母」是誰？

2019-02-27 09:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）最近在推特上預測2019年產量，被美國證管會點名違規，外界好奇特斯拉公司內是否真有個人擔任「保母」，負責看管這位億萬富豪執行長熱中推文又老是引起法律爭議的壞習慣。

美國證管會（SEC）指控馬斯克違反雙方和解協議，請求聯邦法院判處馬斯克藐視法庭。馬斯克在回應粉絲的推文中說，「SEC的監管有點問題」；法官則要求馬斯克在3月11日前提出說明。

據了解，這個保母角色在公司裡的職務名稱叫「發布法律顧問」或是「指定證券法律顧問」。外部顧問邦迪（Bradley Bondi）向SEC表示，特斯拉公司內部的這位「保母」，確實在馬斯克最近又惹爭議的50萬輛年產量推文一出後，馬上介入，緊急安排和馬斯克會面，在四小時後，補上第二則推文，澄清馬斯克的推文內容。