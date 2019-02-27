川金二會今登場！首日行程表出爐

2019-02-27 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國總統川普預定台灣時間今天中午先後會晤越南總統、總理，晚間再度與北韓領導人金正恩見面。以下是川金二會27日行程表：

台北時間晚上7:15 川普抵達河內索菲特傳奇大都會酒店

台北時間晚上7:30 川普與金正恩會面

台北時間晚上7:40 川普與金正恩進行20分鐘的一對一會談

台北時間晚上8:00 川普與金正恩共進約一個半小時的社交晚宴