親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金二會將登場
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

從維持現狀到「萬一打仗」 辣台妹要打的都是「保位戰」

228連假第1天降8度！北台灣天氣變化快 調整衣著防感冒

川金二會今登場！首日行程表出爐

2019-02-27 08:11聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國總統川普預定台灣時間今天中午先後會晤越南總統、總理，晚間再度與北韓領導人金正恩見面。以下是川金二會27日行程表：

台北時間晚上7:15         川普抵達河內索菲特傳奇大都會酒店

台北時間晚上7:30         川普與金正恩會面

台北時間晚上7:40         川普與金正恩進行20分鐘的一對一會談

台北時間晚上8:00         川普與金正恩共進約一個半小時的社交晚宴

台北時間晚上9:35         川普離開河內索菲特傳奇大都會酒店

美國總統川普與北韓領導人金正恩去年在新加坡首次會晤。美聯社
美國總統川普與北韓領導人金正恩去年在新加坡首次會晤。美聯社
分享

川普金正恩北韓
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

英特爾、紫光合作喊卡

2019-02-27 01:54

美銀集團 去「美林」字眼

2019-02-27 01:55

FinTech助攻 美無擔保貸款創高

2019-02-27 01:55

日銀行攻亞洲 步調放慢

2019-02-27 01:55

標緻雪鐵龍 擬重返北美

2019-02-27 01:53

西國車商 推5G概念車

2019-02-27 01:53

馬斯克學不乖 又惹火SEC

2019-02-27 01:53

梅伊擬延後脫歐 英鎊飆升

2019-02-27 01:50

印巴衝突升溫 印度股匯挫

2019-02-27 01:50

華為批間諜指控毫無證據 美官員反嗆：玩兩面手法騙人

2019-02-26 23:33

華為MWC展上喊冤：沒做壞事 美國的間諜指控沒證據　

2019-02-26 22:40

北京再受挫 英特爾與中國晶片商5G合作案喊卡

2019-02-26 20:19

胡潤調查全球首富貝佐斯 全球華人首富是馬雲

2019-02-26 19:09

才花41萬保養 藍寶堅尼一小時後卻陷火海

2019-02-26 15:29

馬斯克推文提電動車產量 美證管會稱違反協議

2019-02-26 14:59

在美投資宜長期 短線恐失血

2019-02-26 14:58

中美股市齊揚 專家：要謹慎

2019-02-26 14:57

葉倫：川普可能說不出Fed的使命

2019-02-26 13:08

又一個年代終結 美銀棄用「美林」世紀品牌 公牛還在

2019-02-26 11:24

日政府擬將99%福島汙染土減汙再利用 縣民跳腳

2019-02-26 10:29

美元跌幅收斂 避險貨幣繼續跌 市場風險胃口升高

2019-02-26 08:32

馬斯克面臨藐視SEC協議的指控 特斯拉盤後股價崩跌

2019-02-26 08:20

美股漲勢收斂 市場已充分反映美中貿易進展

2019-02-26 07:15

國際油價大跌 川普因高油價勸OPEC「放輕鬆」

2019-02-26 06:26

彭博資訊專欄／新的「全面泡沫」醞釀中

2019-02-25 00:04

豐田未來車搶先曝光 有何厲害之處？

2019-02-22 13:32

瑞典勞工想創業 可申請6個月無薪假

2019-02-19 13:23

美股牛市新考驗 別被騙了！美企財報暗藏玄機

2019-02-18 08:46

微軟、蘋果爭龍頭 亞馬遜滑落

2019-02-15 08:49

免學費還給72萬年薪 自己要的人才自己教

2019-02-13 15:11

比特幣究竟是什麼？而它又是如何運作的呢？

2019-02-11 09:21

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

日本漫畫家公開真面目 網友暴動：本人也太美！

2019-02-26 20:40

富商花40萬保養藍寶堅尼 領車後一小時竟燒成廢鐵

2019-02-26 16:28

影／金正恩專屬列車抵越南 一路交管引中國民怨

2019-02-26 14:05

影／英航客機飛直布羅陀遇強風 劇烈擺盪致險象環生

2019-02-26 15:05

19歲女大生閃婚62歲阿公 親友疏遠路人罵「戀童癖」

2019-02-26 21:23

川金晚宴 「北韓伊凡卡」是座上賓

2019-02-26 23:01

特斯拉高速自撞爆烈火 駕駛燒到難以辨識

2019-02-26 09:08

華為批間諜指控毫無證據 美官員反嗆：玩兩面手法騙人

2019-02-26 23:33

白宮前官員：川普辦好三件事 連任「非常難打敗」

2019-02-26 20:32

法國人湧入魁北克 法男追當地女孩好挫折

2019-02-26 09:58

金正恩跟車跑黑衣保鑣 越南現蹤

2019-02-26 11:49

吳哥人去城空之謎 研究：逐漸凋零而非崩亡

2019-02-26 15:21

北京再受挫 英特爾與中國晶片商5G合作案喊卡

2019-02-26 20:19

全球最小男嬰平安出院 出生僅268公克

2019-02-26 19:49

才花41萬保養 藍寶堅尼一小時後卻陷火海

2019-02-26 15:29

他來了！金正恩結束火車行 抵達越南

2019-02-26 09:24

載了200人的美鐵列車 受困雪地超過36小時

2019-02-27 00:15

被越南驅逐出境 山寨金正恩怨：長得像名人又不犯法 !

2019-02-26 09:14

毒蟲弒母還切碎屍體 屍塊煮熟與狗分食

2019-02-26 16:20

金正恩廣西南寧下車一小時 舊愛玄松月隨行

2019-02-26 19:26

富豪買整座山蓋菁英社區 居民憂豪宅名車淹在地價值

2019-02-26 09:19

梅伊不排除無協議脫歐 英媒爆15名大臣要走人

2019-02-26 22:23

父狠心拿槌子打死2歲女兒 辯稱政府逼的

2019-02-26 18:55

花枝小捲魷魚救地球 有望成為塑膠替代物

2019-02-26 18:21

瘋狂富豪買下整座山 滑雪勝地變調

2019-02-26 14:13

「全美共識」朝野都要中國大讓步 川普壓力超大

2019-02-26 17:46

私運9萬瓶俄製伏特加至北韓 陸船在荷蘭遭扣押

2019-02-26 22:59

金正恩抵達越南 下榻河內梅利亞酒店

2019-02-26 14:24

英特爾、紫光合作喊卡

2019-02-27 01:54

金正恩專列凌晨經停廣西南寧 疑金正恩本人下車活動

2019-02-26 10:03

物資進不去美國怒了 對委內瑞拉祭新制裁

2019-02-26 13:40

傳統婚禮太貴 美國華人傾向「公證結婚」

2019-02-26 15:00

中美談判 北京學者：中方讓步大一點 習近平飛美簽協議「有點猶豫」

2019-02-26 18:06

美元跌幅收斂 避險貨幣繼續跌 市場風險胃口升高

2019-02-26 08:32

金正恩的火車裡面有什麼？粉紅色皮椅、大尺寸電視..

2019-02-26 14:54

法國人在魁北克 語言相同文化大不同

2019-02-26 14:21

抵達越南後 金正恩專列開回中國大陸引發揣測

2019-02-26 18:40

日政府擬將99%福島汙染土減汙再利用 縣民跳腳

2019-02-26 10:29

白宮前官員：若彭博出來選 川普會「暗自擔心」

2019-02-26 22:29

陸外交部證實 為金正恩列車提供交通保障

2019-02-26 18:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top