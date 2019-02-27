OPEC不理會川普 油價攀升 鈀金首度升穿1,550美元

2019-02-27 07:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



原油期貨周二上漲，據傳石油輸出國組織（OPEC）將維持減產，不理會美國總統川普對OPEC的批評。金價上揚，因美國聯準會（Fed）重申對升息保持耐心。

川普周一呼籲OPEC放鬆提振油價的舉措後，油價下挫逾3.5%，創今年來內最大單日跌幅。但消息人士周二表示，OPEC及其盟友將繼續履行削減石油供應的協議，推動各方加強遵守協議。

布蘭特原油期貨上漲0.45美元或0.69%，結算價報每桶65.21美元。西德州原油期貨上漲0.02美元或0.04%，結算價報每桶55.50美元。

Tradition Energy市場研究部門副總裁Gene McGillian表示：「原油市場焦點轉回對減產的預期，以及美國對委內瑞拉的制裁，將令原油供應繼續收緊。」

Fed主席鮑爾在參議院作證時，重申保持耐心的立場，但美國消費者信心數據高於預期，抑制金價表現；黃金現貨持穩在每英兩1,327.41美元，而美國黃金期貨收跌約0.1%，報每英兩1,328.50美元。

鈀金周二首度升穿每英兩1,550美元，因供給不足的問題加劇。鈀金現貨一度漲至每英兩1,565.09美元。今年來，鈀金價格已飆升逾23%。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「鈀金上漲的原因是南非有15家礦業公司可能在本周罷工，令供給不足的疑慮加劇。」