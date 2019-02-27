美元跌至三周低點 Fed鮑爾暗示近期不會升息

2019-02-27 07:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美元周二跌至三周低點，因美國聯準會（Fed）主席鮑爾重申，將在貨幣政策上保持耐心，暗示近期不太可能升息。

鮑爾26日在參議院作證時表示，美國經濟雖然健康，但力道比去年初時稍弱，而且面臨一些「逆流及相互衝突的信號」；證詞內容並未偏向寬鬆或緊縮，只重申未來決策將更有「耐心」。他表示，「展望未來，我們的決策將繼續以數據為依據；並隨經濟情勢及展望的進展，而考慮各種新資訊」。

Capital Economics資深美國分析師 Andrew Hunter表示：「我們認為Fed不太可能在本周期再次升息，最近幾周金融狀況有所緩和，但12月零售銷售數據不佳，工業生產和耐久財訂單數據低迷，經濟出現明顯的疲軟跡象。」預期美國經濟今年將進一步放緩，使Fed有依據在2020年初之前開始再次降息。

DXY美元指數下跌0.4%，報96.002。歐元兌美元上漲0.3%，報1.1393美元，美元兌日圓跌0.4%，報110.57日圓。

英鎊兌美元漲1.3%，報1.3270美元。富國證券駐紐約外匯策略師Erik Nelson表示：「在政治風險方面，如果能推遲或消除英國無協議托歐的可能性，就會出現樂觀情緒和英鎊的反彈。」