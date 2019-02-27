投資人觀望 美股三大指數小幅收跌

2019-02-27 07:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股三大股指周二收跌，投資人關注好壞參半的經濟數據和企業消息，許多人持觀望態度，等待美中貿易談判等問題明朗化。

道瓊工業指數收跌33.97點或0.13%，報26,057.98點；標普500指數下跌2.21點或0.08%，報2,793.9點；那斯達克指數收跌5.16點或0.07%，報7,549.30點。

美國房市數據不如預期，和與強勁的消費者信心報告形成強烈對比。家得寶是拖累標普500指數最大因素之一，該公司財報不如預期，歸咎於惡劣天氣。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾對參議院金融委員會表示，對進一步升息時將保持「耐心」，風險上升和近期疲弱的數據，不會妨礙今年經濟穩健成長。

近幾周來，貿易樂觀情緒和Fed鴿派信號提振美股指數，JonesTrading首席市場策略師Michael ORourke表示：「投資人在追高時有點猶豫，他們在等待更好的價格或消息，比如美中貿易關係具體細節。」

美國國會就藥品價格舉行聽證會後，醫療保健指數下跌0.3%。健康保險公司信諾集團和聯合健康集團股價下跌。