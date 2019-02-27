載了200人的美鐵列車 受困雪地超過36小時

2019-02-27 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曹國維 ╱即時報導



CNN報導，美鐵（Amtrak）一列從俄勒岡州尤金市開往洛杉磯的列車，遇上俄勒岡州破紀錄大雪，列車撞到倒在鐵軌上的樹木而無法動彈，車上約200人從24日受困至今，已超過36小時。

美鐵表示，這列火車是24日晚間在尤金市南方發生事故，乘客無人受傷，列車的暖氣和電力設備沒有故障，也有充足食物，乘客的情緒尚佳。

受困的乘客蕾貝卡．達德森26日說，車上好像開起一場大型野營派對，「陌生人一起玩牌，一個少年彈起烏克利利哄小朋友睡覺，原本不認識的女士們結伴在走道上翩翩起舞」。

不過，她說，乘客被困在車廂內哪裡都不能去，基本上情況還是相當緊張。列車被幾十公分的積雪包圍，一些要趕回洛杉磯上課的大學生以受困火車內為由臨時向教授請假，教授卻不相信，這些學生「相當恐慌」。

她表示，乘客包括一些有小孩的家庭，還有一些大學生，包括20名從日本來的學生。車上的服務人員非常「友善而專業」。

美鐵發言人馬格利亞尼說，車上183名乘客和12名服務人員沒有人受傷，但因積雪狀況沒有改善，鐵軌上還有許多被積雪壓倒的樹木，軌道情況可能還會變糟。美鐵正在設法清除積雪，讓乘客盡快撤離，或設法讓列車在26日開回尤金市。

美鐵說，車上有足夠食物，將免費供應受困乘客。不過，受困乘客說，服務人員告訴他們，26日早餐吃完後就沒有存糧了。接近列車的公路因大雪結冰而封路，附近的奧克里吉鎮也因大雪停電。