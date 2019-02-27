標緻雪鐵龍 擬重返北美

2019-02-27 01:53 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



去年繳出創紀錄獲利的法國汽車製造商標緻雪鐵龍集團（PSA）26日表示，在離開北美市場近30年後，旗下品牌標緻（Peugeot）計劃重返北美，以降低對歐洲市場的依賴。

PSA從2016年起計劃重返北美，做為十年計畫的一部分，去年已在美國華府新增汽車共享服務，最終將於2026年直接在美國銷售汽車。PSA希望，2021年前能將歐洲市場以外的汽車銷售提振50%。去年歐洲汽車銷售占PSA銷量80%。

PSA由於銷售慘澹，於1991年撤離北美市場，如今為了重回此地，未來車種已採用符合美國安全及排放法規的設計。之所以選擇標緻重返北美，是因為其在美國的品牌知名度最高。

但分析師並不看好標緻重返北美。Everscore ISI分析師艾林豪斯說，PSA重回美國市場將暴露在「格外競爭」的小型車市場，建議PSA最好與夥伴合作，不要單打獨鬥。

PSA重返北美，正值歐洲汽車需求下滑之際，1月交車量為連續第五個月滑落。英國可能無協議脫歐、義大利陷入技術性衰退、德國經濟去年第4季瀕臨衰退，皆衝擊汽車銷售。此外，美國總統川普也威脅對歐洲汽車加徵關稅。

不過PSA集團在執行長塔瓦雷斯帶領下表現出色，2016年從通用汽車收購的Opel-Vauxhall品牌，去年為20年來首度達成全年獲利，旗下品牌標緻、雪鐵龍、DS豪華車的營業利潤皆超越目標，集團全年淨利上揚40%至33億歐元。