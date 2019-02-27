馬斯克學不乖 又惹火SEC

2019-02-27 01:53 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



特斯拉執行長馬斯克在推特預測今年產量，被SEC指控藐視法庭。 （路透） 分享 facebook 美國證管會（SEC）25日主張，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克日前在推特上預測2019年產量，已違反雙方和解協議，請求聯邦法院判處馬斯克藐視法庭，此事再度讓這位億萬富豪自我克制、負責任地經營上市公司的能力受到質疑。特斯拉股價26日早盤應聲跌逾2%。

馬斯克上周推文表示：「特斯拉2011年產量為零，但2019年將生產約50萬輛汽車。」數小時後他再次發文說明：「我的意思是到2019年底時，年化後的產量可能約50萬輛，也就是每周1萬輛，但今年的交車量預估為40萬輛。」

SEC提交法院的文件指稱，馬斯克上述推文違反去年與SEC達成的和解協議條款。去年8月，馬斯克因表示有意讓特斯拉下市，遭控發布不實訊息。依據和解協議，馬斯克公布任何可能影響股價的聲明前，必須通過特斯拉官方預先核准。

SEC表示，馬斯克發表推文前並未尋求或得到批准，推文內容並不精確，且被傳送給逾2,400萬人。

馬斯克稍後在回應粉絲的推文中說，「SEC的監管有問題」。特斯拉則說，馬斯克的推文已獲得該公司法務長和指定證券法律顧問的預先批准，供1月30日發布。外部顧問邦迪（Bradley Bondi）則表示，馬斯克推文雖未單獨獲得批准，但馬斯克認為其內容已經過適當審查、事先批准且已公開傳播。此外，推文是在美股收盤後公布。

德拉瓦大學溫柏企業治理中心主任艾爾森表示，馬斯克在不到五個月內再度陷入法律風波，可能面臨各種處罰，最嚴重可能要求他在一段時間裡不得經營特斯拉或任何上市公司。