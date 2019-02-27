英特爾、紫光合作喊卡

2019-02-27 01:54 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



英特爾終止與中國第二大行動晶片製造商紫光展銳5G晶片合作計畫。 法新社 分享 facebook 美國晶片大廠英特爾（Intel）與中國第二大行動晶片製造商紫光展銳的5G數據晶片合作計畫，不到一年就喊卡，原因是擔憂若將技術轉移給中方，可能引發華府不安，這也顯示北京推動晶片產業的布局再度受挫。

日經新聞報導，英特爾5G戰略計畫辦公室總經理托波爾25日在世界行動通訊大會（MWC）上表示，英特爾最近才決定停止與紫光展銳合作，「我們共同決定不再繼續合作」。

雖然英特爾堅稱並非因面臨華府的政治壓力被迫結束合作案，但知情人士透露，美中貿易關係緊張是英特爾考量的因素之一。

消息人士指出，前英特爾執行長科再奇是這項合作案的發起者，但現在他已離職；當前美中關係緊張，英特爾也擔心若與具有官方背景的中國業者關係太密切，可能令美國政府不安。

去年英特爾與紫光展銳達成一項多年合作案，對英特爾來說，此舉目的是希望以技術轉移換取進入中國龐大的晶片市場；對北京而言，此合作計畫也是推動國內晶片產業的重大發展，紫光展銳則可因此縮小與高通（Qualcomm）、聯發科的技術差距，結果合作案成局不到一年就喊停，這或許也代表美國政府持續遏阻中國發展高科技業已經收到成效。

美國已禁止公家機關使用特定中國企業的手機或設備，同時遊說同盟國在建置5G基礎建設上封堵華為。