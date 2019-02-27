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FinTech助攻 美無擔保貸款創高

2019-02-27 01:55經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

全美無擔保個人貸款市場規模去年攀抵歷史高點，其中主要動能來自金融科技（FinTech）企業，顯示美國人逐漸轉向這些新興業者申請貸款，搶食傳統銀行業的大餅。

環聯（TransUnion）最新公布數據顯示，全美無擔保個人貸款市場規模在2018年達到歷史高點，較前一年激增17%至1,380億美元，主要動能來自數位優先的FinTech企業。

環聯資深副總及消費者放款主管雷奇表示：「消費者貸款站在FinTech的肩膀上快速成長，持續成為主要動能。」

據環聯資料，去年美國個人貸款中有38%由FinTech公司核發，比率高於前一年的35%，與2013年的5%相較更是大幅成長。

傳統銀行在個人貸款的市占率則從五年前的40%，降到去年的28%，信用合作社的占比也由31%降至21%，但整體放款金額仍有所成長。

消費貸款主要有三個領域，包括債務整合、房屋修繕融資、零售。雷奇說，零售貸款的大幅增長，得感謝電子商務及網路購物的蓬勃發展。

消費者申請無擔保個人貸款不必提供抵押品。FinTech企業通常使用資料分數（data point）評估貸款人的信用，與傳統銀行採用的FICO scores信用分數不同。

但FinTech企業會開發更多信用較差的客戶，因此貸款人如何因應經濟下滑，引人擔憂。2018年多數貸款成長來自風險較高的客戶。環聯指出，次級貸款層級的年增速最快，達4.3%。雷奇指出，這些貸款後續繳款情況，得看經濟好壞。

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