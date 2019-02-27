梅伊擬延後脫歐 英鎊飆升

2019-02-27 01:50 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



英國距脫歐期限僅剩約一個月，英國首相梅伊據傳考慮延後脫歐，甚至可能無協議脫歐。在野黨領袖柯賓則屈服於同黨議員壓力，支持舉辦二次脫歐公投。面臨公投以來最重大轉折之一，英鎊匯價應聲飆上2017年5月來最高峰，英國公債價格走低。

路透報導，梅伊26日對國會表示，如果她的脫歐提案在3月12日前未獲國會同意，那麼13日議員便能表決英國是否要在無協議的狀況下脫歐。

彭博資訊則引述知情人士報導，梅伊正在考慮延後脫歐的計畫，避免英國下月在沒有任何協議的狀態下退出歐盟；內閣將在26日舉行緊急會議，討論延後脫歐的問題，梅伊當天就會通知國會內閣的決定。

梅伊展延脫歐期限將是一場政治豪賭，雖然能夠避免內閣親歐閣員群起請辭，卻也可能會引發保守黨內部疑歐派反擊，導致保守黨分裂。

對梅伊而言，延後脫歐和同意無協議脫歐是重大讓步，過去兩年她一直都堅持英國將如期且「有秩序」脫歐。

不僅梅伊，工黨黨魁柯賓的立場也出現「髮夾彎」，決定支持二次脫歐公投。

去年工黨就同意舉辦二次公投，但畢生都反對英國待在歐盟的柯賓卻不動如山。

不過，上周工黨有九名國會議員退黨，向柯賓發難，且可能會有更多人跟進。柯賓25日與影子內閣開會後，終改口支持二次公投。

梅伊與柯賓立場改變的消息激勵英鎊對歐元匯價連漲三天，26日盤中大漲0.8%，報86.05便士兌1歐元，寫下2017年5月以來最強價位。

英鎊對美元匯率也勁揚0.8%，報1.32美元，為1月28日以來最高紀錄。英國10年期公債殖利率則漲3個基點至1.21%。

市場反應顯示投資人與企業希望英國能避免在無協議狀態下脫歐，期望有更多時間準備，甚至英國能重新思考是否與歐盟分手。

英國央行將在3月29日預定脫歐大限前後提供銀行業者更多流動性，此舉類似央行在2016年英國舉行脫歐公投時的做法。

英國央行總裁卡尼並在26日提出警告，若英國在無協議狀態下退出歐盟，勢必拖累經濟成長。