美銀集團 去「美林」字眼

2019-02-27 01:55 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



美銀美林集團啟動簡化品牌形象的推廣策略，將把部分事業名稱中的「美林」拿掉或縮減。 彭博資訊 分享 facebook 美銀美林集團（Bank of America Merrill Lynch）啟動簡化品牌形象的推廣策略，將把部分事業名稱中的「美林」（Merrill Lynch）拿掉或縮減，不過仍將保留招牌的公牛標誌。

美銀逾十年前併購美林證券後，便有意重塑品牌，但當時面臨反對。華爾街完成一件併購案後，通常會抹去被收購公司的名稱，例如雷曼兄弟（Lehman Brothers）；但美林品牌卻保留逾十年。

美銀美林表示，部分業務的名稱將刪除「Merrill Lynch」，逐步捨棄這個已有104年歷史的品牌。交易和投資銀行事業將改名為「美國銀行證券」；財富管理事業的名稱則縮減為「Merrill」。獨立部門如「美林財富管理」、「美林邊緣」和「美林指導投資」則將保留名稱。

這項決定，象徵美林一度輝煌的年代告終。美林在1914年由美瑞爾（Charles Merrill）創立，他的友人林區（Edmund Lynch）不久後加入。美林成立初期是一家以投資銀行業務為主的證券公司，1960年代開始轉型成為以經紀業務為主的證券公司，一度是全美經紀人最多的證券公司，旗下財務顧問平均年齡為50多歲，多數人對於已效力多年公司的品牌極為忠誠，這群經紀人團隊也被譽為「蹄聲如雷的牛群」。

美林以投資銀行實力堅強、財務顧問團隊陣容龐大聞名，但2000年代，當時的執行長歐尼爾（Stanley O'Neal）推行注重績效的策略，重視押注較高風險的資產，例如次級抵押貸款。這也導致美林在2008年金融危機時陷入嚴重虧損，歐尼爾因此下台，美林最終也在2009年被美國銀行收購。