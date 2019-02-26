鮑爾證詞：美經濟成長力道比去年稍遜，政策不緊不縮

2019-02-26 23:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）主席鮑爾26日在參議院作證時表示，美國經濟雖然健康，但力道比去年初時稍弱，而且面臨一些「逆流及相互衝突的信號」；證詞內容並未偏向寬鬆或緊縮，只重申未來決策將更有「耐心」。

鮑爾指出，「逆流」包括兩年來升息的累積效應，全球經濟及金融動盪，加上政府政策不確定性，因此Fed元月會議決定未來改變利率時將採取更有耐心的作法。

他表示，「展望未來，我們的決策將繼續以數據為依據；並隨經濟情勢及展望的進展，而考慮各種新資訊」。

鮑爾的證詞並未偏向進一步升息，或是降息。他指出，數據顯示今年第1季支出持續增加，他並預期政府關門的負效應「將在未來幾個月消褪」。

他說，Fed元月時預測經濟「以堅實的速度」擴張，不過比2018年稍稍減速，並預期就業市場仍然「強勁」。

他並指出一些短期及長期經濟展望的風險，「去年底時金融市場動盪加劇，目前金融情勢對經濟成長的支持力道不如去年初；一些主要國家成長已經減緩，尤其是中國及歐洲」。

他並表示，「一些未解決的政府政策問題，使不確定性升高，包括英國脫歐及進行中的貿易談判」。

鮑爾指出，美國也面臨一些長期挑戰，包括生產力成長率太低，許多家庭「所得相對停滯」，低所得勞工的經濟向上提升能力不足，及政府負債以「難以為繼的速度」擴大。

鮑爾也強調Fed縮減資產負債表計畫的進展，但並未具體預測資產負債表最終將縮到何種規模。