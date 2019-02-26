企業財報欠佳及房市數據疲軟，美股早盤跌逾百點

2019-02-26 22:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



家得寶（Home Depot）的獲利令人失望，加上商務部發布疲弱房市數據，美股周二早盤走低。

在家得寶股價表現不佳的拖累下，道瓊工業指數早盤跌125點（跌幅0.48%），標普500及那斯達克指數分別跌0.21%及0.14%。

家得寶表示，第4季每股獲利為2.09美元，低於預期的2.16美元。該公司還發布比預期弱的今年指引，股價挫跌逾3％。

雪上加霜的是，商務部26日發布疲弱的房市數據，受到獨棟集合式住宅建造下滑影響，美國去年12月的新屋開工數跌至逾兩年低點；同月的房價增幅也創逾三年來最小，這些最新數據顯示，美國經濟在去年第4季喪失動能。

美國商務部表示，去年12月的新屋開工數經季節性調整後年率為107.8萬戶，較前一個月銳減11.2%，不僅遠低經濟學家預估的125萬戶，也創下2016年9月以來最低。去年11月的新屋開工數經修正後為121.4萬戶，低於先前發布的125.6萬戶。去年12月的營建許可則小增0.3%至132.6萬戶。

根據標普CS美國全國房價指數，去年12月房價較一年前上漲4.7％，不僅低於11月的5.1％漲幅，也是2015年8月以來的最小增幅，

最新的新屋開工與房價數據，加上前發布的疲弱零售銷售與企業設備支出計畫，顯示美國經濟在2018年末明顯冷卻。