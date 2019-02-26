沙烏地阿美石油： 石油天然氣產業面臨「認知危機」

2019-02-26 19:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）表示，石油與天然氣產業正面臨危及產業的「認知危機」，可能讓全球陷入供給不足困境。

納瑟指出，政治人物、監管機構、投資人和倡議者間，對石油與天然氣產業幾乎沒有未來的看法「令人擔憂、持續升高」。

納瑟表示，這種觀點衝擊能源公司的財務實力，並「使我們向全球數十億人提供充足、可靠、可負擔能源的能力面臨風險」。

氣候維權人士呼籲全球能源業要對全球暖化負責，埃克森美孚、荷蘭皇家殼牌等上市公司也受到猛烈抨擊；納瑟的談話，則反映業界對氣候維權主義衝擊，以及倡導以再生能源取代石油、天然氣的感受。

化石燃料為沙國創造大量營收，納瑟全力相挺；他表示，目前全球石油多數用於飛機、船艦、重型卡車和石化產品，並不容易取代，需求也持續升高，「愈來愈少股東接受我們的邏輯，讓我們面臨認知危機。我們都見識過，每天供給短缺幾百萬桶對油市造成何種衝擊，試想，若每天不足2,000萬桶會如何。」