川金二會 川普搭空軍一號萬里赴會 中停加油兩次

2019-02-26 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



川金二會即將登場，美國總統川普25日自馬里蘭州安德魯聯合基地搭乘空軍一號啟程，預定26日晚間抵達越南河內。