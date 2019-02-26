青瓦台：韓總統文在寅可能考慮在川金二會後訪美

2019-02-26 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



韓聯社26日援引南韓總統府青瓦台核心人士說法報導，南韓總統文在寅19日跟美國總統川普通話時雖未提到具體日期，但談到很多事要當面說，因此文在寅可能考慮在川金二會結束後訪問華府。

報導指出，有分析認為「文川會」可能在3-4月間舉行，但另有觀點指出川普可能在5月訪問日本時順道訪韓。