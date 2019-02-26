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青瓦台：韓總統文在寅可能考慮在川金二會後訪美

2019-02-26 17:29聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

韓聯社26日援引南韓總統府青瓦台核心人士說法報導，南韓總統文在寅19日跟美國總統川普通話時雖未提到具體日期，但談到很多事要當面說，因此文在寅可能考慮在川金二會結束後訪問華府。

報導指出，有分析認為「文川會」可能在3-4月間舉行，但另有觀點指出川普可能在5月訪問日本時順道訪韓。

該核心人士還表示，金正恩在訪問越南期間不會參加南韓企業在當地的工廠。

圖為青瓦台內展示的文川金三人畫像。美聯社
圖為青瓦台內展示的文川金三人畫像。美聯社
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