在美投資宜長期 短線恐失血

2019-02-26 14:58 世界日報 記者啟鉻／洛杉磯報導



中美貿易戰給美國經濟增加很多變數，美國股市強勁牛市不再，房市也開始從巔峰下滑。河濱加州大學商學院院長王雲增認為，目前並未看到美國經濟大幅度下滑跡象，股市、房市不會無限期增長，暫時調整屬於正常。未來兩年可能不會快速增長，華人投資者可做長期投資打算。

王雲增指出，所謂股市變動、房市房價調整，都是經濟變化中一個暫時現象，或許未來兩年美國經濟不如預期發展那麼快，發展放緩，但都是正常現象。華人投資者需要做長期投資打算，若想在短期投資幾個月就獲得理想回報，可能不會如願。他表示，自己對美國經濟還是有信心。

UCLA安德森預測中心經濟學家俞偉雄表示，根據聯邦勞工部公布的美國就業情況報告，淨增就業人口30萬，失業率下降，說明國內經濟基本面還是很好。有人說現在股市不如過去十年，房市也走下巔峰，但俞偉雄認為，這些都是經濟發展中的正常調整。但事實是就業人數增加，經濟還在成長。預測2019年至2020年，美國經濟不會衰退，但風險依舊存在，而且不容忽視。比如中美貿易戰正在談判中，到底出現哪些變數對經濟有影響？對於談判結果不要過於悲觀，因為現在中國代表團到美談判，或許雙方都有妥協讓步，且談判不會導致貿易戰進一步惡化。

俞偉雄表示，在美國投資應該以長期投資為目標，但若在中國投資房地產，隨著風險增大，提醒投資者盡快變現，避免損失。

投資美國股市近40年的會計師遲景林表示，目前尚未看到美國股市、房市不景氣情況，且勞工部公布的失業率下降數據，說明美國經濟持續成長，可以增強消費者信心。而且未來兩年股市、房市也不會有大的跌落情況，或許還會出現牛市都有可能。未來對經濟影響的因素很多，比如2020年總統大選川普尋求連任，還有不少民主黨籍總統候選人也在爭取。川普必然要在經濟方面有所表現，否則就會遭到對手和選民質疑。

遲景林說，華人投資股市要有長期打算，切忌炒來炒去，導致大失血。投資理財先做好功課，比如買某個公司股票，不要僅聽別人怎麼說好，自己要對該公司的業績做一番調查，如果有信心就不要輕易放棄。美國股市先前有牛市，隨後調整也很正常。近期一些公司股票價格又在上漲，投資股市穩紮穩打最重要。