中美股市齊揚 專家：要謹慎

2019-02-26 14:57 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／洛杉磯報導



中美貿易戰僵局似有轉機。相關消息傳出來後，中美兩國股市都呈上揚趨勢，有樂觀的投資者認為，目前或許是投資股市的好時機，但專家卻建議反而更要謹慎。

川普總統24日宣布，將不會如期實現原來計畫，於3月2日開始對中國進口物品關稅調漲至25%的政策，並表示，中美兩國貿易代表已經有非常深入探討，他將於3月與中國國家主席習近平在佛羅里達州會面，雙方屆時將會簽署正式協議。

洛杉磯加大安德森商學院經濟預測中心經濟學家俞偉雄、金融專家林日昇都表示，貿易戰休兵對兩國都是好事，但協議到底會深入到哪些領域，以及如何監督實施，川普並沒有給出具體信息。

俞偉雄表示，貿易戰近一年，如果能達成協議，當然對雙方都是好事。此前他已經預計，川普不會對價值200億元的中國商品的關稅，從目前的10%提升至25%，這不過是對中國的一種施壓手段。雖然目前有10%的懲罰性關稅，但其實中國人民幣稍微一貶值，這個關稅的影響就可以消除。所以25%關稅才是真正懲罰手段。不過還好，川普宣布暫時不用這個手段。

林日昇也說，去年就預計川普不會將關稅稅率增加到25%，因為這對美國來說也是傷筋動骨的。

川普在推特中宣布，雙方不但就減少美國貿易逆差達成初步協議，甚至對中國的重要結構性改革也做出了實質性進展。包括竊取美國智慧財產權、強制性技術轉讓，以及擴大購買美國農產品和服務、貨幣匯率等，因此他宣佈將延遲原訂3月2日的加稅。

俞偉雄表示，此前美國還要求中國減少或取消對企業的出口補貼，以及對國有企業的補貼等，看來這一方面的進展並不順利，因此川普也沒有提。不過如果真的就他所說的領域，與中國達成協議，那對兩國都是好事。

林日昇表示，川普是個愛面子的人，他需要的是彩頭，而不是實質深刻的內容。所以他需要中國購買更多的美國商品，有個好看的數字，但對中國的智慧財產權盜竊等深層次問題，他目前還顧及不到。畢竟他只剩下兩年任期。目前令人比較擔心的是市場過度樂觀，川普並沒有將目前正在實施的10%懲罰性關稅取消，所以建議民眾還是謹慎為妙，中國股市25日暴漲，有過度樂觀的感覺。

中國25日股市暴漲，滬深兩市上漲率都在5%以上，不過美國股市反應較為平淡，納斯達克僅上漲0.36%，道瓊也僅上漲0.23%。

來自浙江，在聖伯納汀諾縣租倉庫做家具進口生意的王先生表示，最新發展對中國業者和在美國的華人都是好事。洛杉磯有很多華人做進出口貿易，如果貿易戰能達成協議早日結束，對華人和中國的家具製造業者都有利好。至少之前的很多不確定性可以去除，現在進口和生產家具，只要關注經濟狀況，而不是陷入中美兩國的政治糾紛中。