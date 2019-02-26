暴漲過後 中國股市還會漲嗎？

2019-02-26 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



滬深300指數昨天爆發2015年來最狂漲勢，如今投資人更關切的問題是，這波漲勢能否持續。

繼昨天暴漲6%且邁入牛市後，滬深300指數今天跌0.6%。歷來不乏續漲的例子，像是2015年和2017年的泡沫化。但這次可推動漲勢的因素不少：融資開始恢復需求、貿易戰危機解除、習近平也表明重心將轉回經濟成長而非減債。

彭博報導，大多數投資人、交易員和分析師仍然看漲陸股。以下是部分分析人士的觀點：

─Snowball Wealth駐深圳董事總經理Li Changmin：

如果指數進一步上漲，我不會擔心，會繼續持有，這只是一輪非常長期的漲勢的開端。

─交銀國際駐香港首席策略師洪灝：

雖然今天突然走高，但我不會著急離場。最高層也表示支持資本市場。買入還需要別的理由嗎？估值低廉，資金也在流入。

─深圳中睿合銀基金經理楊子宜：

我能買的數量有限（他因為基金的交易限制而錯過了今天的行情）。和市場相比，我的行動速度像蝸牛一樣慢。但新的一天總會到來。

─深圳君茂資本合夥人Zhuang Jiapeng：