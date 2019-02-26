又一個年代終結 美銀棄用「美林」世紀品牌 公牛還在

2019-02-26 11:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美銀美林集團（Bank of America Merrill Lynch）啟動簡化品牌形象的推廣策略，將把部分事業名稱中的「美林」（Merrill Lynch）拿掉或縮減，不過仍將保留招牌的公牛標誌。

美銀逾10年前併購美林後，曾有意重塑品牌，但當時面臨反對。該行財務顧問平均年齡為50歲後期，多數人對於已效力多年公司的品牌極為忠誠。

美銀美林周一表示，部分業務的名稱將刪除「Merrill Lynch」，逐步捨棄這個已有104年歷史的品牌。

美銀美林的交易和投資銀行事業將改名為「美國銀行證券」；財富管理事業的名稱則縮減為「Merrill」。獨立部門如「美林財富管理」、「美林邊緣」和「美林指導投資」則將保留名稱。

這項決定，象徵一個時代的結束。美林在1914年由Charles Merrill創立，他的友人Edmund Lynch不久後加入。美林成立初期是一家以投資銀行業務為主的證券公司，1960年代開始轉型成為以經紀業務為主的證券公司，成為全美經紀人最多的證券公司。