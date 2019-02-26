日政府擬將99%福島汙染土減汙再利用 縣民跳腳

2019-02-26 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



福島核事故後，福島縣內的汙染土超過1400萬立方公尺，存放成為難題。今傳出日本政府稱99%汙染土處理後放射能濃度可低於基準値，有意用於福島縣内公共建設。此舉引發福島人強烈反彈，質疑這是變相將汙染土永久留存在福島。

設置於福島縣大熊町等地的中間貯蔵施設從4年前開始搬入堆放汙染土，目前大約已儲存235萬立方公尺，至2021年度將存放1400萬立方公尺，相當於11個東京巨蛋。日本政府曾承諾2045年3月前，會將汙染土移出福島，搬運到縣外的最終處分場。

朝日新聞報導，最終處分場所選址困難，目前尚未針對最終處分場展開與地方政府的交渉和討論。日本政府有意透過除染土再利用，減少需要處分的數量。

環境省參事官輔佐山田浩司表示，要接納作為最終處分並不容易，還在向全國說明取得理解的階段。

報導指出，環境省2016年6月專家會議中提到，要找到一處全面收納汙染土幾乎不可能實現，建議透過再利用減少最終處分量。若能將每公斤逾8000貝克輻射量的「指定廢棄物」的輻射濃度減低，應可作為道路、防波堤等公共建設地基使用，表層再覆蓋上沒有汙染的土。

2018年12月專家會議中進一步得出試算結果，隨著除汙技術進步，可將汙染土的濃度降低，1400萬立方公尺汙染土幾乎全部都可再利用，必須進行最終處分的汙染土只剩0.2%，約3萬立方公尺。