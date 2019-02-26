馬斯克面臨藐視SEC協議的指控 特斯拉盤後股價崩跌

2019-02-26 08:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國證管會（SEC）請求法院判定馬斯克藐視雙方去年10月16日的和解協議，讓馬斯克再度陷入招惹監管當局的風波。

特斯拉（Tesla） 盤後股價聞聲崩跌5.4%。

SEC周一聲稱，馬斯克2月19日的一則推文違反了和解協議。他當時寫道：「特斯拉2011年產量為零，但在2019年將生產約50萬輛汽車。」