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國際油價大跌 川普因高油價勸OPEC「放輕鬆」

2019-02-26 06:26經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

紐約原油期貨周一重挫3.1%，創四周來最大跌幅，美國總統川普在推特再批油價過高，呼籲OPEC「放輕鬆」。

川普去年與OPEC的口水戰造成油價大幅度動盪，當時他向OPEC施壓，要求保持原油充足供應，以免影響消費者。周一，他表示全世界無法承受價格上漲。

那斯達克公司分析師Tamar Essner說，這則推文「基本上刺破了上周推動價格上漲的氣球」。

紐約商業交易所4月份西德州中級原油（WTI）下跌1.78美元，結算價每桶55.48美元，為2月14日以來最低。倫敦ICE歐洲期貨交易所4月布蘭特原油跌2.36美元，收於每桶64.76美元。

川普口頭干預前，國際油價今年以來已上漲22%。瑞穗證券期貨主管 Bob Yawger說，「川普向來能說得動油價下跌，這點無庸置疑」。

●鈀金價格繼續大漲

多年的供應短缺導致近幾個月鈀金價格連續創下歷史紀錄，而頂級礦商預計短期內不會看到產量增加。重要鈀金生產國南非一家採礦業工會威脅在英美鉑業等公司發起為期一周的罷工。

南非礦工和建築工人協會向至少15家公司發出本周晚些時候二次罷工的通知。

紐約時間下午3:15，現貨鈀上漲2.9%，本月上漲15%。紐約商品交易所6月交割的鈀期貨上漲2.4%，收於1,494.50美元。

●基本金屬：銅價接近7個月高點

追蹤工業金屬礦業公司表現的指數升至逾四年來最高，印度、秘魯和非洲的供應之憂也支撐銅價。

TD Securities策略師Ryan McKay表示，在進一步上漲之前，需要看到美中最終協議，預計會在臨近3月末的時候。

LME銅期貨持平，報每噸6480美元。

川普發推特批油價，確影響行情，但維持不久。圖／擷自彭博
川普發推特批油價，確影響行情，但維持不久。圖／擷自彭博
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