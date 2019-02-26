川普再開砲 油價應聲挫

美國總統川普25日再度對石油輸出國組織（OPEC）開砲，他在推特上說，世界已經太過脆弱，無法應付油價上漲，要OPEC「放輕鬆、別著急」。國際油價25日盤中應聲重挫逾2%。 美國總統川普再對OPEC開砲，認為世界無法應付油價上漲；國際油價應聲重挫。 路透 分享 facebook

川普先前已三番兩次砲轟OPEC，並施壓OPEC不要減產，阻止了2018年油價大幅上漲。川普最新推文發布後，倫敦布蘭特原油期貨盤中跌2.25%，報每桶65.61美元；紐約西德州原油期貨跌2.41%，報每桶55.88美元。

由於OPEC+（油國組織及俄羅斯等夥伴國）減產、美中貿易戰拖累經濟的憂慮降溫，再加上華府禁運委內瑞拉原油，原油今年迄今漲逾25%。

另外，高盛集團預測，3月及4月國際油市供給可能持續吃緊，布蘭特油價將輕易上揚到每桶70至75美元，比目前油價最多上漲12%。

布蘭特油價去年第4季重挫35%，但今年來已回升25%，主因OPEC+元月起再度減產。高盛指出，沙烏地阿拉伯宣布3月每天將超額減產50萬桶，減產量大於美國頁岩石油增產量，且委內瑞拉供給量至少將減少10萬桶，未來數月更可能減少20萬至30萬桶，因此短期內油價將進一步走高。

在需求方面，由於美中貿易談判獲得進展，加上中國元月信貸激增，美國聯準會轉向「鴿派」，及印度、法國與義大利消費數據有利，都使需求展望好轉。高盛預估2019年全球原油日需求量將增加145萬桶。