巴菲特：毫不猶豫買股

2019-02-26 01:22 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



波克夏公司董事長、「股神」巴菲特25日表示，未來十年投資大計若須在股票與公債之間做抉擇，他毫不猶豫選擇投資股票。巴菲特並預料美國聯準會（Fed）的升息步伐不會太快。 巴菲特接受CNBC專訪重點 圖／經濟日報提供 分享 facebook

美國財經媒體CNBC報導，巴菲特指出：「若我今天可選擇連買10年期公債10年，或選擇投資美股標普500指數，並持有十年，我會馬上布局美股。」

如今投資人擔憂全球經濟成長趨緩，市場震盪，Fed最近的發言又顯示央行官員對未來是否升息會更有耐心，這些因素令公債殖利率維持在低檔，此時買進公債似乎比買股更安全。

然而，巴菲特仍看好未來十年標普500指數的表現。他認為不只美國，全球利率都長期偏低，且現在看起來美國調升利率的腳步不會太快；「我們可能處於一個新世界，一個日本早在1990年就進入的世界，如此股票將會很便宜。」

在選股方面，巴菲特說，不會在目前的股價水準敲進蘋果股票，但若股價跌了，會進場承接，股價愈低愈好。

巴菲特並指出，若明天前紐約市長彭博（Mike Bloomberg）宣布參選美國總統，他會支持彭博。

巴菲特並指出，投資大將康姆斯（Todd Combs）與威許勒（Ted Weschler）加入波克夏以來，操盤績效都略落後標普500指數。這兩人是呼聲最高的巴菲特接班人選。

儘管如此，巴菲特仍表示，同一時間這兩人的投資績效仍比他好，宣稱這段時間報酬率想超越大盤並不容易。

巴菲特上周六發表致股東信，並未在這封投資人必讀的信件中透露接班人選，他在信中提到波克夏坐擁1,120億美元現金、準備如何運用這些銀彈、他首度購買股票的經驗、債台高築的危險及未來最大風險。